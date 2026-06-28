كأس العالم - كيروش ينتقد زيادة عدد المنتخبات: القيمة تكمن في الأشياء النادرة

الأحد، 28 يونيو 2026 - 06:39

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش

هاجم كارلوس كيروش مدرب منتخب غانا زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم 2028 رغم التأهل إلى دور الـ 32.

وخسر منتخب غانا من كرواتيا بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة لكنه ضمن التأهل من قبلها بعدما حصد 4 نقاط بالفوز على بنما والتعادل مع إنجلترا.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أن القيمة تكمن في الأشياء النادرة".

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وأضاف ""زيادة الفرق المؤهلة لهذه البطولة ربما يحولها إلى شيء مبتذل وعادي. عندما يتأهل هذا العدد الكبير من الفرق، هل تبقى قيمتها نادرة؟ يبدو هذا الأمر قابلاً للنقاش بالنسبة لي، ولكنه مجرد رأيي."

وتابع "يجب أن يكون لكأس العالم معنى وأهمية. يجب أن يكون حدثا نادرا. لكن كما تعلمون، المال هو سيد الموقف في هذه اللعبة اليوم، حيث كنا نتحدث عن كرة القدم، أصبحنا الآن نتحدث عن المال."

وأردف "أخبرت لاعبي فريقي للتو أن كأس العالم الحقيقي يبدأ في الجولة القادمة".

وأتم "مرحلة المجموعات هي بمثابة الإحماء، والتأهل للدور التالي أشبه بالحصول على بطاقة ائتمان، والآن عليك أن تبدأ بالدفع. كل شيء يذهب للفائز، كل مباراة مليئة بالإثارة، ولا يمكن لأحد أن يختبئ. هذا يبدأ في المباراة القادمة".

وتولى كيروش تدريب النجوم السوداء في أبريل الماضي خلفا لأوتو أدو، واستطاع المدرب البرتغالي المخضرم من قيادة غانا لأدوار إقصائية في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها.

ويستعد منتخب غانا لمواجهة كولومبيا في دور الـ 32 يوم السبت 4 يوليو المقبل في الرابعة والنصف فجرا.

كأس العالم غانا كارلوس كيروش
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