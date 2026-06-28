كأس العالم - لو سيلسو ومارتينيز يسجلان لأول مرة مع الأرجنتين أمام الأردن
الأحد، 28 يونيو 2026 - 06:07
كتب : محمود حمدي
كتب الثنائي الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، ولاوتارو مارتينيز اسمه ضمن مسجلي الأهداف بكأس العالم.
ويلعب منتخب الأرجنتين ضد الأردن ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة العاشرة.
وافتتح جيوفاني لو سيلسو التسجيل لمنتخب الأرجنتين في شباك الأردن عند الدقيقة 19.
⚽️🔥 لو سيلسو يضع الأرجنتين في المقدمة بهدف أول من ركلة حرة#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#beINWC26 | #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/zpZM3peJHA— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2026
وسجل لو سيلسو هدفه الأول في مباراته الأولى مع منتخب الأرجنتين بالبطولة.
فيما كسر لاوتارو مارتينيز العقدة وسجل أخيرا في كأس العالم بعد 9 مباريات.
⚽️ لاوتارو مارتينيز يسجّل أول أهدافه في كأس العالم ويعزّز من تقدم الأرجنتين#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#beINWC26 | #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/B7sSCFUSJt— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2026
وأحرز مهاجم إنتر هدف الأرجنتين الثاني في شباك الأردن من ركلة جزاء عند الدقيقة 31.
وضمن منتخب الأرجنتين التأهل لدور الـ32 في صدارة المجموعة، بينما يخوض الأردن مباراته الأخيرة في المسابقة.