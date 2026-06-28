كأس العالم - لو سيلسو ومارتينيز يسجلان لأول مرة مع الأرجنتين أمام الأردن

الأحد، 28 يونيو 2026 - 06:07

كتب : محمود حمدي

لو سيلسو - لاوتارو مارتينيز - الأرجنتين ضد الأردن

كتب الثنائي الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، ولاوتارو مارتينيز اسمه ضمن مسجلي الأهداف بكأس العالم.

ويلعب منتخب الأرجنتين ضد الأردن ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة العاشرة.

وافتتح جيوفاني لو سيلسو التسجيل لمنتخب الأرجنتين في شباك الأردن عند الدقيقة 19.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - سجل وصنع.. بيلينجهام رجل مباراة إنجلترا وبنما كأس العالم - أبو زهرة: نبحث إمكانية التقدم بالتماس على إنذار مهند لاشين كأس العالم - أول الراحلين بعد نهاية المشوار.. استقالة كلارك من تدريب اسكتلندا كأس العالم - نيكو ويليامز: أسوأ أيام حياتي.. تعرضت لإصابة جديدة بعد عام عصيب

وسجل لو سيلسو هدفه الأول في مباراته الأولى مع منتخب الأرجنتين بالبطولة.

فيما كسر لاوتارو مارتينيز العقدة وسجل أخيرا في كأس العالم بعد 9 مباريات.

وأحرز مهاجم إنتر هدف الأرجنتين الثاني في شباك الأردن من ركلة جزاء عند الدقيقة 31.

وضمن منتخب الأرجنتين التأهل لدور الـ32 في صدارة المجموعة، بينما يخوض الأردن مباراته الأخيرة في المسابقة.

الأردن كأس العالم الأرجنتينن
نرشح لكم
كأس العالم - كلوب: لن أستطيع زيارة مصر لأنني مشهور جدا هناك بسبب صلاح بعد الخروج من كأس العالم - استقالة مدرب كوريا الجنوبية لعبة في الجول – توقع مشوار البطولة واختار بطل كأس العالم كأس العالم - مدافع الجزائر: محرز قام بدوره أمام النمسا على أكمل وجه كأس العالم - حصيلة ضعيفة للمنتخبات العربية بعد نهاية مرحلة المجموعات كأس العالم - مودريتش: أستمتع بكل لحظة لأن النهاية تقترب كأس العالم - مازة: تنتظرنا مباراة معقدة ضد منتخب سويسرا كأس العالم - عوار: عشنا ضغطا رهيبا أمام النمسا.. ونحترم سويسرا كثيرا
أخر الأخبار
كأس العالم - كلوب: لن أستطيع زيارة مصر لأنني مشهور جدا هناك بسبب صلاح 2 دقيقة | في المونديال
منتخب مصر للبولو يهزم منتخب نيجيريا ببطولة Kano Polo Club الدولية 15 دقيقة | رياضات أخرى
بعد الخروج من كأس العالم - استقالة مدرب كوريا الجنوبية 32 دقيقة | في المونديال
الشرق الأوسط: الرياض السعودي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لشراء تريزيجيه ساعة | الدوري المصري
لعبة في الجول – توقع مشوار البطولة واختار بطل كأس العالم ساعة | في المونديال
وفاة المصارع المصري جمال عبد الناصر بعد أزمة صحية مفاجئة ساعة | رياضات أخرى
كأس العالم - مدافع الجزائر: محرز قام بدوره أمام النمسا على أكمل وجه 2 ساعة | في المونديال
الشرق الأوسط: مدرب البرتغال لا يمانع تدريب النصر ولكن 2 ساعة | سعودي في الجول
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532051/كأس-العالم-لو-سيلسو-ومارتينيز-يسجلان-لأول-مرة-مع-الأرجنتين-أمام-الأردن