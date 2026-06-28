كأس العالم - لو سيلسو ومارتينيز يسجلان لأول مرة مع الأرجنتين أمام الأردن

كتب الثنائي الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، ولاوتارو مارتينيز اسمه ضمن مسجلي الأهداف بكأس العالم.

ويلعب منتخب الأرجنتين ضد الأردن ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة العاشرة.

وافتتح جيوفاني لو سيلسو التسجيل لمنتخب الأرجنتين في شباك الأردن عند الدقيقة 19.

وسجل لو سيلسو هدفه الأول في مباراته الأولى مع منتخب الأرجنتين بالبطولة.

فيما كسر لاوتارو مارتينيز العقدة وسجل أخيرا في كأس العالم بعد 9 مباريات.

وأحرز مهاجم إنتر هدف الأرجنتين الثاني في شباك الأردن من ركلة جزاء عند الدقيقة 31.

وضمن منتخب الأرجنتين التأهل لدور الـ32 في صدارة المجموعة، بينما يخوض الأردن مباراته الأخيرة في المسابقة.