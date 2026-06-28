كأس العالم - فوزينيا: ربما نكون صغارا لكن قلوبنا كبيرة.. ومواجهة ميسي حلم يتحقق

أوضح فوزينيا حارس منتخب كاب فيردي أن مواجهة الأرجنتين وليونيل ميسي في دور الـ 32 من كأس العالم حلم تحقق.

وتأهل منتخب كاب فيردي إلى دور الـ 32 في مشاركته الأولى بكأس العالم بعدما حقق 3 نقاط من 3 تعادلات.

وقال فوزينيا للصحفيين: "نعلم أننا جئنا من بلد صغير، لكننا نعلم أيضا أننا جئنا إلى هنا للمنافسة".

وأضاف "يتمتع الفريق بمستوى عالٍ من الجودة. ربما يعتقد الكثير منكم أن لاعبي كاب فيردي ليسوا جيدين بما فيه الكفاية، لكننا جئنا إلى هنا لنثبت أن لدينا جودة حقيقية وأننا هنا للمنافسة."

وأردف "بإمكان لاعبي كاب فيردي اللعب في أي مكان، في المسابقات الكبرى وفي أكبر الدوريات".

video:1

وواصل "أعتقد أننا أظهرنا صمود شعب كاب فيردي. أظهرنا شغفنا ببلدنا، وأظهرنا أيضا أننا هنا لتمثيل جميع أبناء الوطن".

وشدد "ربما نكون صغارا، لكن قلوبنا كبيرة، ونحن مقاتلون. لا أعتقد أن أيا منا كان يحلم حقا بحدوث هذا، على الرغم من أننا كنا نعلم أن لدينا الكثير من الجودة".

وتابع "التأهل للدور التالي يُعد إنجازا رائعا بالنسبة لنا. بالنسبة لأي لاعب، فإن مواجهة الأرجنتين وليونيل ميسي حلم يتحقق".

وأتم عن مستقبله إذ أًصبح لاعبا حرا بعد نهاية عقده مع تشافيس البرتغالي: "أنا حاليا لاعب حر. آمل أن يظهر شيء ما قريبا".

ويستعد منتخب كاب فيردي للقاء الأرجنتين في دور الـ 32 يوم السبت المقبل 4 يوليو في الواحدة بعد منتصف الليل.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.