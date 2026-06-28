خبر في الجول - معتمد جمال في مفاوضات متقدمة مع الشرطة العراقي.. وموقفه من الزمالك

وصل معتمد جمال مدرب الزمالك لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع الشرطة العراقي حسبما علم FilGoal.com.

ولا يزال موقف معتمد جمال من الاستمرار في قيادة الزمالك الفنية الموسم المقبل غامضا.

وعلم FilGoal.com أن معتمد سيتواصل مع إدارة الزمالك لمعرفة مصيره مع النادي قبل اتخاذ قراره النهائي.

وسبق أن صرّح حسين لبيب رئيس النادي: "معتمد جمال من أبناء الزمالك المخلصين، هو مدرب توج بالدوري ومستمر بشكل طبيعي ولا أعرف سبب الحديث عن العقد أو استمراره من عدمه".

ويُجرى النادي العراقي اتصالات مكثفة مع معتمد لحسم الأمور التفاوضية، وعرض راتبا مغريا على المدرب لإقناعه.

ويتواجد معتمد جمال في تركيا حاليا لقضاء إجازة أسرية عقب التتويج بلقب الدوري المصري مع الزمالك.

وفي الولاية الثانية مع الزمالك انتصر الأبيض تحت قيادة معتمد في 16 مباراة وخسر 7 وتعادل في 4 ووصل لنهائي الكونفدرالية وتوج بلقب الدوري.

وأنهى الشرطة موسم 2025-26 من الدوري العراقي برصيد 82 نقطة في المركز الثاني خلف القوة الجوية.

ويشارك الشرطة الموسم المقبل في دوري أبطال آسيا 2.

وسبق أن درب مؤمن سليمان الشرطة العراقي وتوج بلقب الدوري 3 مرات وكأس العراق مرة وحيدة وكأس السوبر العراقي مرة وحيدة.