كأس العالم - نيكو ويليامز: أسوأ أيام حياتي.. تعرضت لإصابة جديدة بعد عام عصيب

وصف نيكو ويليامز لاعب منتخب إسبانيا إصابته التي تعرض لها ضد أوروجواي بـ "أسوأ أيام حياته".

وشارك ويليامز كبديل في الفوز على أوروجواي والتأهل في صدارة المجموعة والوصول لـ دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نيكو ويليامز تعرض لإصابة عضلية قوية. (طالع التفاصيل)

وكتب نيكو ويليامز لاعب إسبانيا عبر حسابه على إنستجرام

اليوم هو أحد أسوأ أيام حياتي. تعرضت لإصابة جديدة بعد عام عصيب للغاية، انتصرت فيه آلام العانة في معارك عديدة، لكنها لم تنتصر في النهاية. تمكنت من التغلب عليها بالعمل الجاد والتضحية، وقبل كل شيء، بالمسؤولية.

كان عامًا ونصف من المعاناة والحزن والشك والقلق. لم أكن أعرف متى سأتمكن من اللعب دون ألم مرة أخرى، أو متى سأعود إلى حياتي الطبيعية. حتى أنني اضطررت للتعايش مع الألم في أبسط الأمور، مثل الذهاب إلى الحمام، أو ركوب السيارة والنزول منها، أو حتى الاستمتاع بالحياة اليومية.

كان استعادة سعادتي بلعب كرة القدم على رأس أولوياتي، إلى جانب استعادة ابتسامتي. لأنه بدون ابتسامة، وبدون الاستمتاع، وبدون السعادة، لا أستطيع تقديم أفضل ما لدي.

تغلبت على ذلك. ثم ظهرت إصابة في أوتار الركبة، والتي اختبرت عزيمتي مرة أخرى. توقفت عن الابتسام مجددًا، لكنني لم أكن لأستسلم.

تعرضت أمس لإصابة أخرى إثر تدخل من زميل لي، مدفوعًا بالإحباط والحزن على وضعه. كان تدخلًا، في رأيي، كان من الممكن تجنبه تمامًا لأنه كان غير ضروري.

لكن هذا لن يثني عزيمتي. أعلم أن الله يُدبّر لي الخير، وسأواصل الكفاح حتى النهاية لأعود إلى ما أحبه أكثر من أي شيء: لعب كرة القدم، والشعور بالسعادة، وإسعاد الآخرين.

شكرًا جزيلًا من أعماق قلبي لكل من غمرني برسائل الدعم.

لم تنتهِ القصة بعد. أراكم في أقرب وقت ممكن في كأس العالم.

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ومن المنتظر أن يخضع ويليامز لفحوصات لتحديد حجم الإصابة بشكل رسمي، إلا أن المؤشرات الأولية تثير قلقًا كبيرًا داخل معسكر المنتخب.

واكتفى الجناح الشباب بالمشاركة في 32 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات مع أتلتيك بلباو سجل خلالها 6 أهداف فقط.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى دور الـ32 من كأس العالم بعد احتلال صدارة المجموعة الثامنة، على أن يواجهوا وصيف المجموعة العاشرة والتي تضم الأرجنتين، والجزائر، والنمسا، والأردن يوم 2 يوليو، وهو ما سيتحدد بعد مباريات الليلة.

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