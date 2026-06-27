كأس العالم - صدمة لـ إسبانيا مع احتمالية غياب نيكو ويليامز لنهاية البطولة

رغم الفوز على أوروجواي وتصدر المجموعة، لكن لويس دي لافوينتي مدرب إسبانيا ليس سعيدا بأحداث مباراة فريقه ضد أوروجواي.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نيكو ويليامز تعرض لإصابة عضلية قوية.

ويشعر الجهاز الطبي لمنتخب إسبانيا بقلق بالغ، إذ تشير التقديرات الأولية إلى أن الإصابة قد تنهي مشواره في كأس العالم.

وستكون تلك الأخبار بمثابة ضربة قوية لإسبانيا، خاصة مع تعرض ييرمي بينو جناح كريستال بالاس للإصابة في نفس اللقاء.

ومن المنتظر أن يخضع ويليامز لفحوصات لتحديد حجم الإصابة بشكل رسمي، إلا أن المؤشرات الأولية تثير قلقًا كبيرًا داخل معسكر المنتخب.

وشارك ييرمي بينو بديلا في الدقيقة 66، قبل أن يتبعه نيكو ويليامز بالمشاركة كذلك في الدقيقة 76، ورغم مشاركتهما كبديلين، لكن يبدو أنهما قد يكونا قد تعرضا لإصابة قوية.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى دور الـ32 من كأس العالم بعد احتلال صدارة المجموعة الثامنة، على أن يواجهوا وصيف المجموعة العاشرة والتي تضم الأرجنتين، والجزائر، والنمسا، والأردن يوم 2 يوليو، وهو ما سيتحدد بعد مباريات الليلة.

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