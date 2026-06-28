كأس العالم - أبو العلا يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا

الأحد، 28 يونيو 2026 - 00:59

كتب : محمد جمال

منتخب مصر ضد نيوزيلندا - محمد صلاح

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر تفاصيل إصابة ثلاثي الفراعنة قبل مواجهة أستراليا المرتقبة.

ويلعب منتخب مصر ضد أستراليا يوم 3 يوليو المقبل ضمن دور الـ32 لبطولة كأس العالم.

وقال محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "محمد صلاح يعاني من شد في العضلات الخلفية، وبدأ في تنفيذ برنامجه العلاجي".

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وأوضح "أحمد فتوح يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، وهناك صعوبة في لحاقة بمباراة أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم"

وأتم تصريحاته "محمد عبدالمنعم تعرض لكدمة شديدة في الكاحل ويتم تجهيزه للمباراة ذاتها".

ويعاني منتخب مصر من عدة إصابات لحقت بلاعبيه خلال مواجهة إيران بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

وكشف لكم FilGoal.com في وقت سابق وقف مصابي منتخب مصر من المواجهة المقبلة ضد أستراليا. (طالع التفاصيل)

وكانت مصر قد تعادلت مع إيران بهدف لكل فريق في ختام دور المجموعات.

وسجل محمود صابر هدف مصر خلال المباراة، ليصبح سابع لاعب تاريخيا يسجل لمنتخب مصر في المونديال.

وتأهل منتخب مصر من دور المجموعات لأول مرة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

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