في الجول يكشف حالة مصابي المنتخب قبل لقاء أستراليا.. فرصة صلاح كبيرة وموقف فتوح وإمام وعبد المجيد

يستعد منتخب مصر لمواجهة أستراليا يوم الجمعة الموافق 3 يونيو بكأس العالم 2026.

وتلتقي مصر مع أستراليا على ملعب دالاس بدور الـ 32 من كأس العالم.

ويعاني منتخب مصر من عدة إصابات لحقت بلاعبيه خلال مواجهة إيران بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويكشف لكم FilGoal.com موقف مصابي منتخب مصر من المواجهة المقبلة ضد أستراليا.

محمد صلاح فرصته كبيرة جدا في اللحاق بمباراة أستراليا بعد إجراء الفحوصات التي أثبتت معاناته من إجهاد وكان تبديله للحفاظ عليه.

حسام عبد المجيد جاهز لخوض المباراة بها انتهاء فترة البروتوكول الطبي واستخدام واقي للرأس.

حمدي فتحي سيكون جاهزا لمباراة أستراليا.

أحمد فتوح فرصته ضئيلة في اللحاق بالمباراة لكن سيخضع لمزيد من الفحوصات قبل تحديد موقفه النهائي.

محمد عبد المنعم يعاني من كدمة قوية في الكاحل. أجرى أشعة وفي انتظار نتيجتها لتحديد موقفه لكن النسبة الأكبر هي غيابه عن لقاء أستراليا.

وكانت مصر قد تعادلت مع إيران بهدف لكل فريق في ختام دور المجموعات.

وسجل محمود صابر هدف مصر خلال المباراة، ليصبح سابع تاريخيا يسجل لمنتخب مصر في المونديال.

وتأهل منتخب مصر من دور المجموعات لأول مرة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.