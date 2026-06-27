تشكيل كأس العالم - ساكا أساسي لأول مرة مع إنجلترا.. وخماسي في دفاع بنما

السبت، 27 يونيو 2026 - 23:06

كتب : FilGoal

مباراة إنجلترا ضد غانا

أعلن كل من توماس كريستنسن مدرب بنما وتوماس توخيل مدرب إنجلترا تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي منتخب إنجلترا مع بنما على ملعب ميت لايف بالجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب بنما بخمسة لاعبين في خط الدفاع.

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وجاء تشكيل بنما بالكامل كالتالي:

الحارس: أورلاندو موسكيرا.

الدفاع: أمير موريو - فيديل إسكوبار - خوسي كوردوبا - أندريس أندرادي - خورجي جوتيريز.

الوسط: كريستيان مارتينيز - يويل بارسيناس - كارلوس هارفي - خوسي لويس رودريجيز.

الهجوم: توماس رودريجيز.

ويقود بوكايو ساكا هجوم إنجلترا في المباراة عندما يبدأ أساسيا للمرة الأولى.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جوردان بيكفورد.

الدفاع: جاريل كوانساه - إيزري كونسا - مارك جيهي - نيكو أورايلي.

الوسط: إيليوت أنديرسون - جود بيلينجهام - مورجان روجرز.

الهجوم: بوكايو ساكا - هاري كين - ماركوس راشفورد.

ويحتل منتخب إنجلترا حاليا صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن غانا صاحبة المركز الثاني.

بينما تحتل بنما المركز الرابع بدون رصيد من النقاط لتودع البطولة من دور المجموعات بشكل رسمي.

إنجلترا بنما كأس العالم 2026
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