أولي: رغم توقيعه لــ سالامانكا.. إيكر مونياين يقترب من تدريب سان لورينزو

توصل الإسباني إيكر مونياين إلى اتفاق شفهي مع سان لورينزو الأرجنتيني لتولي منصب المدير الفني للفريق وفقا لصحيفة أولي الأرجنتينية.

وكانت التقارير قد أشارت في وقت سابق إلى أن مونياين هو المرشح الأبرز لتدريب النادي، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

ومن المنتظر أن يسافر إلى الأرجنتين خلال الأيام القليلة المقبلة لتوقيع عقده رسميًا، وخلافة جوستافو ألفاريز في قيادة الفريق.

ويأتي اقتراب مونياين من تدريب سان لورينزو رغم إعلان تعيينه مدربا لسالامانكا الإسباني خلال الفترةا لماضية.

ورغم إعلان سالامانكا فإن عقده تضمن شرطًا يسمح له بالرحيل مجانًا، لذلك لا يُتوقع أن يواجه أي عقبات في إنهاء ارتباطه بالنادي.

صاحب الـ 33 عاما يقترب من خطوته التدريبية الثانية بعد أن كان قد تولى تدريب فريق ديريو بالدرجة الخامسة في إسبانيا.

وكان مونياين قد أنهى مسيرته كلاعب قبل عام مع فريق سان لورينزو، قبل أن يقترب من العودة له ولكن كمدرب.