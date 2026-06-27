كأس العالم - شوبير: أهدي تصدي ركلة الجزاء لوالدي.. والدقائق الأخيرة كانت صعبة

السبت، 27 يونيو 2026 - 08:41

كتب : FilGoal

تصدي مصطفى شوبير لركلة جزاء طارمي

أعرب مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر عن رضاه بعد التعادل مع إيران في كأس العالم.

وقال مصطفى شوبير عبر بي إن سبورتس: "الحمد لله كانت مباراة صعبة للغاية أمام إيران. أهدي تصدي ركلة الجزاء لوالدي أحمد شوبير، ووالدتي".

وأضاف "الدقائق الأخيرة من المباراة كانت صعبة جدا، خاصة أننا لم نكن نعرف نتائج المباريات الأخرى، ولم نكن نضع في حساباتنا التأهل في المركز الثاني، لكن في النهاية ترتيب ربنا خير".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - موعد مباراة مصر ضد أستراليا في دور الـ32.. والقناة الناقلة كأس العالم - مهند لاشين يغيب عن منتخب مصر في دور الـ32 كأس العالم - قبل مواجهة دور الـ32.. تاريخ مواجهات مصر وأستراليا كأس العالم - مصطفى شوبير يكرر إنجاز الحضري ويتصدى لركلة جزاء أمام إيران

وتابع "تعبنا كثيرا، وربنا كرمنا، خاصة بعد الدقائق الأخيرة الصعبة في هذا المباراة والإصابات التي تعرضنا لها".

وأتم تصريحاته "سندرس منتخب أستراليا جيدا، ومجرد تأهلهم يعني أنهم منتخب يستحق الاحترام، ومن الغد سنبدأ الاستعداد لهم بشكل جيد".

وتصدى مصطفى شوبير لركلة جزاء سددها مهدي طارمي مهاجم منتخب إيران، ليكرر ما فعله عصام الحضري في كأس العالم 2018.

وتلقى نجل حارس مرمى منتخب مصر السابق، 3 أهداف خلال 3 مباريات بكأس العالم 2026.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ32 بعدما حل وصيفا لمنتخب بلجيكا في ترتيب المجموعة السابعة.

وتعادل منتخب مصر ضد إيران بهدف لكل فريق في ختام دور المجموعات.

فيما فاز منتخب بلجيكا على نيوزيلندا 4-1 ليضمن صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن الفراعنة.

ويواجه منتخب مصر، نظيره الأسترالي وصيف المجموعة الرابعة التي ضمت أمريكا وتركيا وباراجواي.

المتأهل من مباراة مصر ضد أستراليا سيواجه الفائز من الأرجنتين وكاب فيردي في ثمن النهائي.

منتخب مصر مصطفى شوبير كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم – أبو زهرة: إصابة صلاح مطمئنة.. وننتظر موقف عبد المنعم وفتوح كأس العالم - قالينوي: منتخب مصر كبير جدا.. وننتظر لنرى ما سيحدث كأس العالم - زيزو: مواجهة أستراليا؟ لعله خير.. ولا أعرف كيف أصف سعادتي كأس العالم - محمود صابر: قدمنا كل ما لدينا أمام إيران.. ولعبنا منقوصين كأس العالم – حسام حسن: لا أقلق من الإصابات.. وقد نلعب ضد بدون 6 لاعبين كأس العالم - قبل مواجهة دور الـ32.. تاريخ مواجهات مصر وأستراليا خسائر بالجملة عودة الوحش
أخر الأخبار
كأس العالم – أبو زهرة: إصابة صلاح مطمئنة.. وننتظر موقف عبد المنعم وفتوح 4 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - قالينوي: منتخب مصر كبير جدا.. وننتظر لنرى ما سيحدث 6 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - زيزو: مواجهة أستراليا؟ لعله خير.. ولا أعرف كيف أصف سعادتي 13 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - محمود صابر: قدمنا كل ما لدينا أمام إيران.. ولعبنا منقوصين 16 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - شوبير: أهدي تصدي ركلة الجزاء لوالدي.. والدقائق الأخيرة كانت صعبة 38 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – حسام حسن: لا أقلق من الإصابات.. وقد نلعب ضد بدون 6 لاعبين 38 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - قبل مواجهة دور الـ32.. تاريخ مواجهات مصر وأستراليا 53 دقيقة | في المونديال
خسائر بالجملة ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - خروج الإكوادور من الحسابات.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ 32 4 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) إيران.. المركز الثاني للفراعنة
/articles/531990/كأس-العالم-شوبير-أهدي-تصدي-ركلة-الجزاء-لوالدي-والدقائق-الأخيرة-كانت-صعبة