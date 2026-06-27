كأس العالم - شوبير: أهدي تصدي ركلة الجزاء لوالدي.. والدقائق الأخيرة كانت صعبة

أعرب مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر عن رضاه بعد التعادل مع إيران في كأس العالم.

وقال مصطفى شوبير عبر بي إن سبورتس: "الحمد لله كانت مباراة صعبة للغاية أمام إيران. أهدي تصدي ركلة الجزاء لوالدي أحمد شوبير، ووالدتي".

وأضاف "الدقائق الأخيرة من المباراة كانت صعبة جدا، خاصة أننا لم نكن نعرف نتائج المباريات الأخرى، ولم نكن نضع في حساباتنا التأهل في المركز الثاني، لكن في النهاية ترتيب ربنا خير".

وتابع "تعبنا كثيرا، وربنا كرمنا، خاصة بعد الدقائق الأخيرة الصعبة في هذا المباراة والإصابات التي تعرضنا لها".

وأتم تصريحاته "سندرس منتخب أستراليا جيدا، ومجرد تأهلهم يعني أنهم منتخب يستحق الاحترام، ومن الغد سنبدأ الاستعداد لهم بشكل جيد".

وتصدى مصطفى شوبير لركلة جزاء سددها مهدي طارمي مهاجم منتخب إيران، ليكرر ما فعله عصام الحضري في كأس العالم 2018.

وتلقى نجل حارس مرمى منتخب مصر السابق، 3 أهداف خلال 3 مباريات بكأس العالم 2026.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ32 بعدما حل وصيفا لمنتخب بلجيكا في ترتيب المجموعة السابعة.

وتعادل منتخب مصر ضد إيران بهدف لكل فريق في ختام دور المجموعات.

فيما فاز منتخب بلجيكا على نيوزيلندا 4-1 ليضمن صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن الفراعنة.

ويواجه منتخب مصر، نظيره الأسترالي وصيف المجموعة الرابعة التي ضمت أمريكا وتركيا وباراجواي.

المتأهل من مباراة مصر ضد أستراليا سيواجه الفائز من الأرجنتين وكاب فيردي في ثمن النهائي.