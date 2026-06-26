كأس العالم - مؤتمر كيروش: سنقاتل أمام كرواتيا.. ونريد الفوز دون استقبال هدف

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 20:33

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش

كشف كارلوس كيروش مدرب غانا أن فريقه يستعد لخوض مباراة قوية أمام كرواتيا، مشددا على أن الهدف هو تقديم أفضل أداء ممكن والقتال من أجل تحقيق أفضل نتيجة.

ويستعد منتخب غانا لمواجهة كرواتيا غدا السبت في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي "لدينا مباراة غدا، وسنقدم أفضل ما لدينا، وسنقاتل من أجل تحقيق أفضل نتيجة، نحترم كرواتيا كما يحترموننا، وكل فريق يدخل المباراة ساعيا لتحقيق الفوز".

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وواصل "كرة القدم تتطور باستمرار، كان لدي أسلوب معين، والآن أصبح لدي أسلوب جديد، ويجب أن أواكب هذا التطور من أجل الاستمرار والنهوض في مجال التدريب، الخبرة تلعب دورا كبيرا في مثل هذه الأمور، وتفيد صاحبها بالتأكيد".

وأردف "ندخل المباراة بعقلية الفوز، ونريد الانتصار دون استقبال أي هدف، نريد أن نُظهر للجميع مدى قوتنا في المباريات المقبلة، نتدرب كثيرا لتحسين الفريق، وهذا واضح للجميع فيما نقدمه داخل الملعب".

وكشف "لعبنا 90 دقيقة أمام إنجلترا ونحن نهاجم، ولم نتكتل في الدفاع، هاجمنا المساحات ولم نقف نشاهد المباراة فقط، ويجب أن تكون هذه هي عقليتنا دائما".

وواصل "كرواتيا ليست لوكا مودريتش فقط، بالتأكيد هو النجم الأبرز، لكن هناك فريقا كبيرا يضم عناصر مميزة، قدموا كرة ممتعة أمام إنجلترا، وشاهدت المباراة عدة مرات، وأعتقد أنهم كانوا يستحقون نتيجة أفضل".

وأتم "غدا يجب أن نكون أقوى ونقدم أداءً أفضل من كرواتيا من أجل تحقيق الانتصار".

ويحتل منتخب غانا المركز الثاني بالتساوي مع إنجلترا في المجموعة الثانية عشر برصيد 4 نقاط من تعادل وانتصار في انتظار الجولة الأخيرة لحسم ترتيب المجموعة والتأهل.

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