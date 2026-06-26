خبر في الجول – وعد من أبو ريدة للاعبي المنتخب مرهون بنتيجة لقاء إيران

وعد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لاعبي المنتخب بمضاعفة المكافآت في حالة الفوز على إيران.

ويلعب منتخب مصر مع إيران في السادسة صباح غد السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة من نهائيات كأس العالم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أبو ريدة أخطر اللاعبين بأنه سيضاعف قيمة مكافأة الفوز في حالة تحقيقهم الفوز على إيران وتصدر المجموعة والتأهل لدور الـ32.

كان اتحاد الكرة قد صرف مكافأت الفوز على نيوزيلندا، بالإضافة إلى صرف مكافأة مباراة بلجيكا كمكافأة فوز وليس تعادل حسبما علم FilGoal.com قبل أيام. (طالع التفاصيل)

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ويليه بلجيكا وإيران برصيد نقطتين لكل منتخب، ويتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب بنقطة وحيدة.

يذكر أن الفوز يؤهل المنتصر مباشرة إلى دور الـ 32 دون الدخول في حسابات المركز الثالث الذي يتأهل منه أفضل 8 منتخبات للمرحلة المقبلة.

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