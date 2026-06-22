خبر في الجول - اتحاد الكرة يصرف مكافأت مباراتي نيوزيلندا وبلجيكا

قرر اتحاد الكرة صرف مكافأة للاعبي منتخب مصر عن مباراتي بلجيكا ونيوزيلندا بعد الفوز على الأخير في كأس العالم 2026.

وقلب منتخب مصر تأخره لفوز بنتيجة 3-1 على نيوزيلندا في الجولة الثانية من المجموعة السابعة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اتحاد الكرة قرر صرف مكافأة الفوز على نيوزيلندا للاعبي منتخب مصر.

كما استقر على صرف مكافأة مباراة بلجيكا رغم التعادل بعد الأداء الرائع في البطولة.

video:1

وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 4 نقاط قبل الجولة الختامية، بينما تجمد رصيد منتخب نيوزيلندا عند نقطة واحدة يتذيل بها الترتيب.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام إيران في السادسة من صباح يوم السبت، بينما يواجه منتخب نيوزيلندا فريق بلجيكا.

وحسم منتخب مصر تأهله بنسبة 99% حتى وإن كان ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث.

وكسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

وبعد 8 مباريات خسر منتخب مصر في 5 منهم وتعادل 3، نجح أخيرا الفراعنة في تحقيق الانتصار الأول.