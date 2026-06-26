مونديال تحطيم الأرقام.. كأس العالم 2026 الأكثر تهديفا تاريخيا

أصبحت نسخة 2026 من نهائيات كأس العالم هي الأكثر غزارة تهديفية تاريخيا ونحن لم نبلغ نهاية دور المجموعات بعد.

وتم تسجيل 177 هدفا حتى الآن في 60 مباراة، لتتخطى تلك النسخة عدد أهداف نسخة كأس العالم 2022 في قطر، والتي شهدت تسجيل 172 هدفا في 64 مباراة.

يأتي هذا الرقم، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في وقت سابق، بأن هذه النسخة وفي المباراة رقم (56) قد حطمت بالفعل الرقم القياسي في عدد الحضور الجماهيري لمباريات أي نسخة من نسخة كأس العالم بعدما بلغ الحضور في لحظة الإعلان إلى 3,605,357 مشجع.

وتشهد جائزة هداف كأس العالم هذا العام صراعا كبيرا حتى الآن، إذ يتصدر ليونيل ميسي قائد الأرجنتين القائمة برصيد 5 أهداف في مباراتين، جعلوه كذلك الهداف التاريخي للبطولة برصيد 18 هدفا.

ويأتي كيليان مبابي نجم فرنسا في المركز الثاني برصيد 4 أهداف، جعلوه كذلك في المركز الثاني بترتيب هدافي كأس العالم تاريخيا برصيد 16 هدفا.

وبالتساوي مع مبابي، يأتي إرلينج هالاند مهاجم النرويج، وفينيسيوس جونيور جناح البرازيل برصيد 4 أهداف.

وكانت أول نسخة في تاريخ كأس العالم في 1930 قد شهدت تسجيل 70 هدفا في 18 مباراة فقط، ثم 70 هدفا في نسخة 1934 وفي 17 مباراة فقط، و84 هدفا في نسخة 1938 خلال 18 مباراة فقط.

ارتفع عدد المباريات في كأس العالم 1950 إلى 22 مباراة، وشهد تسجيل 88 هدفا، ثم ارتفع في مونديال سويسرا 1954 إلى 26 مباراة بعد زيادة الفرق من 13 إلى 16 فريقا، وارتفعت معه الأهداف كذلك إلى 140 هدفا كأعلى معدل تهديفي تاريخيا. مونديال ساهمت فيه المجر وحدها بتسجيل 27 هدفا كأعلى سجل تهديفي لأي منتخب في نسخة واحدة من البطولة بتاريخ كأس العالم.

عدد المباريات ارتفع في نسختي 1974 و1978 إلى 38 مباراة، وشهدت الأولى تسجيل 97 هدفا، والثانية 102 هدف.

وبداية من نسخة 1982 ارتفع عدد الفرق إلى 24 فريقا، لتشهد تلك النسخة تسجيل 146 هدفا في 52 مباراة.

وكانت نسخة إيطاليا 1990 صاحبة المعدل التهديفي الأقل تاريخيا بتسجيل 115 هدفا في 52 مباراة بمعدل 2.21 هدف للمباراة الواحدة.

ومثلت نسخة فرنسا 1998 نقطة تحول في تاريخ كأس العالم مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 32 منتخبا لأول مرة، لتشهد تلك النسخة تسجيل 171 هدفا في 64 مباراة، ويبقى هذا الرقم صامدا إلى أن تم كسره في نسخة قطر 2022 وخلال المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا التي شهدت تسجيل 6 أهداف مقسمة على البلدين.

الآن في نسخة الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك 2026 وصلنا إلى الهدف 177 في 60 مباراة بمعدل 2.95 هدف لكل مباراة كأعلى معدل تهديفي منذ نسخة المكسيك 1970 التي انتهت بمعدل 2.97 هدف لكل مباراة، ومازال أمامنا 44 مباراة متبقيين.