خبر في الجول – بتروجت يقترب من ضم جناح أسترالي

اقترب نادي بتروجت من ضم جناح أسترالي خلال الساعات المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بتروجت اقترب جدا من ضم أتا إنيا الجناح الأسترالي-التونجي لاعب فريق بانكوك التايلندي الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية.

ويتواجد صاحب الـ24 عاما في معسكر بتروجت بالفعل، على أن يوقع للفريق بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

أتا إنيا شارك الموسم المنقضي في 30 مباراة رفقة فريقه. سجل فيهم 4 أهداف وصنع هدفا واحدا.

واختار إنيا مؤخرا اللعب لمنتخب تونجا التي يحمل جنسيتها، لكنه لم يلعب أي مباراة دولية معهم حتى الآن.

FilGoal.com كشف في وقت سابق عن اقتراب بتروجت كذلك من ضم الفلسطيني عبد الهادي راشد. (طالع التفاصيل)

وكان بتروجت قد جدد عقد مدربه سيد عيد لموسم إضافي قبل أيام حسبما علم FilGoal.com.