خبر في الجول - بتروجت يتمم اتفاقه مع الفلسطيني عبد الهادي راشد

اقترب بتروجت من ضم عبد الهادي راشد لاعب الأنصار اللبناني السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن بتروجت قد توصل لاتفاق مع اللاعب على الانضمام في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

ويلعب راشد صاحب الـ 21 عاما بمركز لاعب الوسط.

ويملك راشد الجنسية الفلسطينية مما يعني أنه لن يحصل على مقعد لاعب أجنبي بقائمة بتروجت.

وقضى اللاعب الموسم الماضي معارا من صفوف الأنصار إلى السلام زغرتا.

وسبق لراشد تمثيل منتخبات الأعمار السنية المختلفة لفلسطين.

كما سبق للاعب المشاركة في مباراة واحدة بقميص منتخب فلسطين الأول كانت ضد قيرغزستان بودية خلال الشهر الحالي.

وأنهى بتروجت دوري الموسم الماضي في المركز الخامس بمجموعة تفادي الهبوط بالدوري المصري الممتاز.