حوار مع الاستثنائي.. مورينيو يكشف كواليس إقالته من توتنام.. ويحكي موقفا أنهى علاقته بلاعب

لاعب رفض المسكنات، فانتهت مسيرته مع مورينيو، وحينما فضل تتويجه ببطولة عن مباراة في الدوري، أقيل من توتنام. كل هذا وأكثر في حوار مشوق لـ جوزيه مورينيو.

أجرى جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد العائد من جديد للفريق الملكي، حوارا عبر بودكاست "BeastModeOn" كشف فيه كواليس إقالته من تدريب توتنام لأول مرة، بجانب سرد موافق كثيرة في مسيرته التدريبية.

وإليكم أبرز ما قاله مورينيو خلال حواره الجديد.

"ما أتطلع له في كأس العالم؟ أتمنى خسارة لاعبي ريال مدريد مبكرا. لأنني أريدهم أن يحصلوا على راحة ويتواجدوا معي مبكرا في فترة التحضير للموسم الجديد

جوزيه مورينيو عاد مؤخرا لتدريب ريال مدريد في ولاية ثانية بعد ولاية أولى بين 2010 إلى 2013، وذلك بعدما دفع الفريق الملكي الشرط الجزائي لنادي بنفيكا للتعاقد مع المدرب.

مورينيو حكى كذلك قصة اعتبرها طريفة مع لاعب سبق ودربه، لكن هذا الموقف أنهى علاقتهما فقال التالي.

"كان لدي لاعب في إحدى المرات لم يكن يريد الحصول على حقنة بسيطة حتى يتمكن من خوض مباراة. خلعت حذائي وجوربي، ومددت قدمي أمام وجهه مباشرة، وقلت للطبيب (أعطني الحقنة) وبالفعل أعطاني إياها، وأصبح إصبع قدمي على ما يرام.

ثم قلت للاعب (هيا، يمكنك أنت أيضًا أن تفعل ذلك) فرد علي (لا، أنت مجنون).

بعد تلك الواقعة، لم يلعب هذا اللاعب معي أي مباراة أخرى."

ولم يسم مورينيو اسم اللاعب الذي يقصده في قصته أو النادي الذي كان يشرف على تدريبه حينها.

أما الجانب الأكثر تشويقا في قصته، فكان سرده لكواليس إقالته من تدريب توتنام.

مورينيو تولى تدريب توتنام من نوفمبر 2019 إلى أبريل 2021، قبل أن تتم إقالته قبل 6 أيام من نهائي كأس الرابطة لموسم 2020/2021 ضد مانشستر سيتي.

وعن ذلك قال مورينيو..

"لم أصدق ما حدث. أعلم أن النهائي أُقيم في ملعب ويمبلي الذي كان شبه خالٍ... كان لدى مانشستر سيتي بضعة آلاف من المشجعين موزعين بين جانبي الملعب، وكذلك توتنام لم يكن لديه سوى بضعة آلاف من الجماهير. لذلك بدا ويمبلي فارغًا، ولم يمنحك ذلك الإحساس المعتاد بعظمة ويمبلي. لكنه، في النهاية، كان نهائيًا".

كانت مباريات كرة القدم وقتها لا تُلعب بحضور جماهير كامل بفعل تبعات جائحة كورونا.

"كان نهائيًا في وقت لم يكن فيه توتنام قد حقق أي بطولة. الآن نعم، لقد فازوا بالدوري الأوروبي، لكن في ذلك الوقت لم يكن لديهم أي لقب. هاري كين بلا ألقاب، وسون بلا ألقاب، وهوجو لوريس أيضًا بلا ألقاب مع توتنام.

كنت مستعدًا لخوض النهائي مع توتنام. أتذكر أننا كان من المفترض أن نلعب أمام ساوثامبتون في ذلك الأسبوع قبل النهائي، وكان تركيزي منصبًا بالكامل على المباراة النهائية. لذلك كانت إقالتي صدمة بالنسبة لي.

أعتقد أن أحد أسباب القرار كان بالفعل أن تركيزي كان على النهائي وليس على مباراة ساوثامبتون. لأن النادي، وليس الجماهير بل الملاك، كانوا يعتبرون التأهل إلى دوري أبطال أوروبا أكثر أهمية لأسباب مالية، ولذلك كانت مباراة ساوثامبتون مهمة جدًا بالنسبة لهم.

أما بالنسبة لي، فالمباراة المهمة كانت النهائي. كانت فرصة للفوز بميدالية وكأس وإسعاد الجماهير. كما أن هاري كين كان مصابًا، وكانت مشاركته في النهائي محل شك. وإذا لم يتعافَ، فكان سون سيقود الهجوم. تخيلوا نهائيًا من دون سون وكين!

وعندما سألني الرئيس: "ما رأيك في مباراة ساوثامبتون؟" أجبته: "أريد الفوز، وسنسعى لتحقيقه، لكن في غياب هاري سأُبقي سون على مقاعد البدلاء."

كان هناك تناقض واضح؛ بالنسبة لهم لم يكن النهائي يعني الكثير، أما بالنسبة لي وللاعبين فكان يعني كل شيء."

دانييل ليفي مالك توتنام أقال جوزيه مورينيو يوم 19 أبريل 2021، قبل مباراة ساوثامبتون في الدوري بيومين، وقبل نهائي كأس الرابطة ضد مانشستر سيتي بـ 6 أيام، والذي أقيم يوم 25 أبريل وانتهى بخسارة توتنام بهدف.

قبل إقالة مورينيو، كان توتنام في المركز السادس بترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، مع تبقي 6 جولات على نهاية المسابقة.

تمت الإقالة بعد خسارة توتنام من مانشستر يونايتد ثم التعادل إيفرتون، ليتولى ريان ماسون المدرب المساعد، مهمة قيادة الفريق حتى نهاية الموسم ويفوز أولا على ساوبثامبتون ثم يخسر من مانشستر سيتي في النهائي بهدف.

في نهاية الموسم، أنهى توتنام الدوري في المركز السابع برصيد 62 نقطة.