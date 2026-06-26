الأولى بعد بيب.. مانشستر سيتي يتمم اتفاقه لضم إليوت أنديرسون

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 10:57

كتب : FilGoal

إنجلترا ضد كرواتيا - إليوت أندرسون

أصبح انضمام إليوت أنديرسون نجم خط وسط نوتينجهام فوريس ومنتخب إنجلترا إلى مانشستر سيتي في عداد المحسوم.

وحسب فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس الموثوق، فإن مانشستر سيتي توصل لاتفاق بالفعل مع نوتينجهام فوريست لضم لاعب الوسط إليوت أنديرسون مقابل 116 مليون جنيه استرليني.

رومانو كشف كذلك بأن إليوت أنديرسون استأذن من ناديه لإجراء الكشف الطبي في الولايت المتحدة الأمريكية، تمهيدا لتوقيع عقود انتقاله إلى مانشستر سيتي بشكل رسمي.

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وسيكون إليوت أنديرسون أول صفقات مانشستر سيتي لمرحلة ما بعد بيب جوارديولا المدرب الإسباني الذي رحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

أنديرسون يتواجد حاليا رفقة قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك، وقد شارك في مباراتي بلاده بشكل أساسي ضد كرواتيا، وغانا حتى الآن، ضمن 11 مباراة دولية مثل فيها الأسود الثلاثة بشكل عام.

صاحب الـ23 عاما خريج قطاع الناشئين لـ نيوكاسل يونايتد، قبل أن ينتقل إلى نوتينجهام فوريست في صيف عام 2024.

وشارك لاعب الوسط رفقة فريقه في 50 مباراة بمختلف البطولات خلال الموسم المنقضي. سجل فيهم 4 أهداف وصنع 5 آخرين، وساعد نوتينجهام في بلوغ نصف نهائي الدوري الأوروبي.

تأتي صفقة إليوت أنديرسون كبداية لمشروع مانشستر سيتي الجديد ما بعد بيب جوارديولا قبل الإعلان عن خليفته حتى الآن، ولتعويض رحيل برناردو سيلفا الذي انضم إلى ريال مدريد بالفعل، ومع احتمالية رحيل رودري، ونيكو جونزاليس لاعبا وسط الفريق كذلك حسب التقارير.

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