كأس العالم - المجبري: تونس ظهرت بوجه شاحب واكتسبنا الخبرة

شدد حنبعل المجبري لاعب منتخب تونس أنه الوجه الذي ظهر به نسور قرطاج في كأس العالم 2026 كان شاحبا.

وأنهى منتخب تونس مشاركته المخيبة بالخسارة من هولندا بنتيجة 3-1 وتذيل المجموعة بدون نقاط.

وقال المجبري لاعب منتخب تونس عبر بي إن سبورتس: "ليست تلك البطولة التي أردنا تقديمها، الوجه الذي ظهرنا به كان شاحبا ولم يكن إيجابيا، واكتسبنا الخبرة وهناك مجموعة شابة ويجب مواصلة العمل بعدما مررنا بفترة سلبية".

وأتم "حاولت تقديم كل ما لدي على أرض الملعب، واجهنا 3 منتخبات قوية من طراز عالمي، لكن عندما تغير مدرب وقت البطولة تحاول تقليل السلبيات وهذا ما حاولنا فعله".

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بهذه النتيجة تأهل منتخب هولندا لدور الـ32 في صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.

كما تأهل منتخب اليابان في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، والسويد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

فيما ودع منتخب تونس كأس العالم بشكل رسمي بصفر من النقاط.

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