كأس العالم - خروج الإكوادور من الحسابات.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ 32

بات تأهل منتخب مصر إلى دور الـ 32 من كأس العالم مسألة وقت بعد نهاية مباريات أول ست مجموعات.

وهناك حالة وحيدة فقط تطيح بمصر من دور المجموعات. (مزيد من التفاصيل من هنا)

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 4 نقاط قبل الجولة الختامية، بينما تجمد رصيد منتخب نيوزيلندا عند نقطة واحدة يتذيل بها الترتيب، أما منتخبا بلجيكا وإيران ففي المركزين الثاني والثالث بنقطتين.

ووفقا للنتائج الحالية حتى الآن، سيكون منافس مصر هو كوريا الجنوبية في دور الـ 32 إذا استمرت نتائج المجموعات مثل الوضع الحالي دون تغيير حتى نهاية دور المجموعات.

تم استبعاد ثالث المجموعة الخامسة (الإكوادور) من الحسابات بعد تأهل ثالث المجموعات الثانية وهو البوسنة والهرسك بالإضافة إلى السويد ثالث المجموعة السادسة.

ويستعرض لكم FilGoal.com منافس منتخب مصر المحتمل في دور الـ 32 حال التأهل ومواعيد المباراة المحتملة

حال استمر منتخب مصر في الصدارة

يلعب منتخب مصر ضد صاحب أفضل مركز ثالث في المجموعات (الأولى أو الثامنة أو التاسعة أو العاشرة)

كوريا الجنوبية ثالث المجموعة الأولى

المجموعة الثامنة تضم: كاب فيردي – السعودية - أوروجواي - إسبانيا (الثالث حاليا كاب فيردي)

المجموعة التاسعة تضم : السنغال – العراق - فرنسا – النرويج (الثالث حاليا السنغال)

المجموعة العاشرة تضم : الجزائر – الأردن - الأرجنتين - النمسا (الثالث حاليا الجزائر)

في تلك الحالة يلعب منتخب مصر أمام منافسه في دور الـ 32 في تمام الساعة 11 مساء يوم الأربعاء 1 يوليو المقبل.

في حالة التأهل كوصيف للمجموعة

يلعب منتخب مصر مع وصيف المجموعة الرابعة وهو أستراليا.

في تلك الحالة يلعب منتخب مصر أمام منافسه في دور الـ 32 في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة 3 يوليو المقبل.

في حالة التأهل كأفضل ثوالث

يلعب منتخب مصر مع متصدر المجموعة الثانية أو التاسعة (سويسرا أو فرنسا بالترتيب الحالي)

وإذا كان منافس منتخب مصر هو متصدر المجموعة التاسعة (فرنسا حاليا) ستكون المباراة يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري الساعة 11:59 مساء مع بداية منتصف ليل يوم الأربعاء 1 يوليو.

أما إذا كان منافس منتخب مصر هو متصدر المجموعة الثانية (سويسرا) ستكون المباراة في السادسة من صباح يوم الجمعة 3 يوليو المقبل.

وكسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام إيران في السادسة من صباح يوم السبت، بينما يواجه منتخب نيوزيلندا فريق بلجيكا.

وحسم منتخب مصر تأهله بنسبة 99% حتى وإن كان ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث.

وكسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

وبعد 8 مباريات خسر منتخب مصر في 5 منهم وتعادل 3، نجح أخيرا الفراعنة في تحقيق الانتصار الأول.