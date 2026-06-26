كأس العالم - الخسارة بخماسية أمام إيران.. حالة وحيدة تطيح بـ مصر من دور المجموعات

أصبح تأهل منتخب مصر إلى دور الـ 32 وتخطي دور المجموعات لأول مرة في تاريخه بكأس العالم مسألة وقت.

ويلعب منتخب مصر أمام إيران في ختام دور المجموعات في تمام السادسة صباحا غدا السبت.

وبعد نهاية مباريات ست مجموعات، حالة واحدة تطيح بمنتخب مصر من دور المجموعات.

وتواجد منتخب باراجواي في المركز الرابع من ترتيب أصحاب أفضل مركز ثالث بالمجموعات برصيد 4 نقاط وفارق أهداف (2-).

بينما منتخب مصر يمتلك 4 نقاط وفارق أهداف (+2) حتى الآن.

ويستعرض لكم FilGoal.com الحالة الوحيدة التي يشترط حدوثها لخروج مصر:

- الخسارة أمام منتخب إيران بخمسة أهداف أو أكثر

- فوز بلجيكا على نيوزيلندا بأي نتيجة.

- صعود أصحاب المركز الثالث من المجموعات الثامنة والعاشرة والـ 11 والـ 12 برصيد 4 نقاط.

وتعتبر تلك هي الحالة الوحيدة لخروج مصر من دور المجموعات.

ويأتي ذلك بسبب تحقيق مصر وقتها 4 نقاط مع فارق أهداف (3-) فأقل.

ويتسبب ذلك في أن يأتي منتخب مصر خلف باراجواي في ترتيب أصحاب أفضل مركز ثالث في المجموعات.

وتضم المجموعة الثامنة: إسبانيا - أوروجواي - كاب فيردي - السعودية.

المجموعة العاشرة: الأرجنتين - النمسا - الجزائر - الأردن.

المجموعة 11: كولومبيا - البرتغال - الكونغو الديمقراطية - أوزبكستان.

المجموعة 12: إنجلترا - غانا - كرواتيا - بنما.