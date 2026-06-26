المسرحية 100 100

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 07:52

كتب : محمد سمير

صورة تقرير باراجواي ضد أستراليا

في مباراة أشبه بالودية لكن داخل منافسات كأس العالم، حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة باراجواي ضد أستراليا.

وكان التعادل لمصلحة المنتخبين إذ حسمت أستراليا المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن باراجواي.

وتواجد منتخب باراجواي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط لكن بفارق أهداف (2-) ليتفوق على منتخبين من أصحاب المركز الثالث في باقي المجموعات.

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وتتبقى الجولة الأخيرة في 6 مجموعات أخرى، وتأكد استحالة وصول ثالث المجموعة التاسعة لـ 4 نقاط إذ يلعب منتخب السنغال أمام العراق وكلاهما بلا رصيد من النقاط أي أقصى ما يمكن الوصول إليه 3 نقاط.

ومع تبقي 5 مجموعات أخرى يحتاج منتخب باراجواي لعدم تفوق أصحاب المركز الثالث بالمجموعات الخمسة لما حققه، أي أنه حسم تأهله بنسبة تتخطى 95%.

المسرحية 100 100

"المسرحية 100 100" هتاف شهير في مدرجات كرة القدم المصرية تعبر عن سخط الجماهير لما تراه اتفاق غير عادل.

وبدت مباراة باراجواي أمام أستراليا وكأنها اتفاقا ضمنيا بين المنتخبين على نهاية اللقاء بالتعادل السلبي ليصل كلاهما إلى النقطة الرابعة.

ووصلت نسبة الأهداف المتوقعة في المباراة إلى 0.57 هدف لصالح أستراليا بينما 0.25 هدف فقط لصالح باراجواي.

لتصبح القيمة الإجمالية للأهداف المتوقعة 0.83 هدف بين الفريقين أي أقل من هدف واحد وهي أول مباراة في كأس العالم 2026 تنتهي بنسبة أقل من هدف متوقع.

وشهد الشوط الأول 0 تسديدات من باراجواي على المرمى، مقابل 3 لصالح أستراليا.

أما الشوط الثاني فشهد تسديدتين لكل فريق لكن دون خطورة حقيقية.

وكانت المباراة أشبه بالمواجهات الودية ما قبل كأس العالم إذ أجرى منتخب أستراليا 6 تغييرات على تشكيله الأساسي.

بينما أجرى منتخب باراجواي 3 تغييرات في التشكيل الأساسي.

رقم أسترالي إيجابي

حقق منتخب أستراليا التأهل لما بعد دور المجموعات للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

وكانت أفضل مراكز أستراليا في كأس العالم هي الوصول لثمن النهائي عندما كانت المشاركة من 32 منتخبا.

ويلعب منتخب أستراليا في كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه والسادسة على التوالي.

بينما إذا تأكد تأهل منتخب باراجواي بشكل رسمي إلى دور الـ 32 يصبح التأهل للمرة الخامسة لما بعد دور المجموعات.

وكانت أفضل نتائج باراجواي في كأس العالم في المشاركة الأخيرة بعد الوصول لربع نهائي نسخة 2010.

الترتيب والمنافسين

حسم منتخب أمريكا تأهله في الصدارة من قبل الجولة الختامية وحتى بعد الخسارة من تركيا وتجمد رصيده عند 6 نقاط.

أما أستراليا ففي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بأفضلية فارق الأهداف عن باراجواي.

ويلعب منتخب أمريكا أمام البوسنة والهرسك في دور الـ 32.

بينما ينتظر منتخب أستراليا المتأهل كوصيف للمجموعة السابعة التي تضم كل من مصر وإيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

أما باراجواي ففي حال تأهل المنتخب يلعب أمام أول المجموعة التاسعة بين فرنسا والنرويج أو المجموعة 11 بين كولومبيا والبرتغال.

كأس العالم باراجواي أستراليا
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