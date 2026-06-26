تقرير: توتنام يرغب في ضم مرموش.. وقرار من النادي بعد رأي دي زيربي
الجمعة، 26 يونيو 2026 - 05:25
كتب : FilGoal
أبدى نادي توتنام اهتمامه بضم عمر مرموش مهاجم مصر ومانشستر سيتي.
عمر مرموش
النادي : مانشستر سيتي
وارتبط اسم مرموش بالرحيل عن مانشستر سيتي خلال الفترة الماضية بعد لعبه بصورة غير منتظمة.
وكشف نيكولو تشيرا الصحفي الإيطالي أن نادي توتنام مهتم بضم عمر مرموش هذا الصيف.
وأشار تشيرا إلى أن روبرتو دي زيربي مدرب توتنام معجب بقدرات مرموش.
وتوتنام بات مستعدا لتقديم عرض رسمي في الأيام المقبلة.
وضم مانشستر سيتي، عمر مرموش في يناير 2025 قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني.
وقدرت الصفقة وقتها بـ75 مليون يورو، كأغلى لاعب عربي في التاريخ، بعقد يمتد حتى صيف 2029 أي 4 مواسم ونصف.
ولعب مرموش هذا الموسم 36 مباراة في كافة البطولات مع مانشستر سيتي سجل خلالهم 8 أهداف، وقدم 3 مساهمات.
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