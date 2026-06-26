كأس العالم - مؤتمر حسام حسن عن اللاعبين المهددين ومركز صلاح والموقف من احتفالات المثلية

تحدث حسام حسن مدرب منتخب مصر في المؤتمر الصحفي عن اللابعين المهددين ومركز محمد صلاح الجديد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إيران في السادسة من صباح غدا السبت في ختام منافسات المجموعة السابعة.

ويعاني منتخب مصر من احتمالية غياب الثلاثي أحمد فتوح ومروان عطية ومهند لاشين بسبب الحصول على بطاقة صفراء.

وجاء مؤتمر حسام حسن كالآتي:

"نعلم أن المجموعة صعبة من البداية، وكل منتخب يطمع في الآخر لكننا نسير خطوة بخطوة، وركزنا في أول مباراتين بشكل قوي، والآن نركز مع منتخب إيران أحد المنتخبات القوية في آسيا".

"نحترم جميع المنافسين، ونستعد بشكل جيد لمباراة الغد ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا".

"جميع اللاعبين مستعدين باستثناء الإصابات مثل حمدي فتحي وحسام عبد المجيد، لدي ثقة في جميع اللاعبين، وعندما اخترت 26 لاعبا فالجميع بالنسبة لي أساسي والفارق فقط في الخبرات".

"أصغر لاعب في القائمة هو حمزة عبد الكريم والجميع شاهد استعداده بالدفع به عندما احتاج إليه، أفكر في كل التغييرات المطروحة واللاعبين الحاصلين على بطاقات صفراء".

"نسعى لتقديم مستوى جيد بشكل جديد من أجل تقديم المزيد من احترام لمنتخب مصر".

"من يعرفني بشكل جيد يعلم أنني لا أحب إلا الفوز، لا أنظر للحسابات أو المنافس المقبل، أركز على الفوز فقط، ونحترم كل المنتخبات لأن أي منتخب وصل كأس العالم قوي وكرة القدم تغيرت".

"أقل منتخب في إفريقيا يمتلك 25 أو 26 لاعب محترف، لذلك لا يوجد منتخب ضعيف في كأس العالم، وهدفنا التأهل للدور التالي وتطور الأداء للأفضل".

"اللاعبون محترفون وتعاملوا مع كل الأجواء الممكنة سواء طقس حار أو أجواء ممطرة".

"من حق أي مدرب أن يطمح في تحقيق الفوز، ومثلما نشاهد المنافسين، هم أيضا ينظرون إلينا".

"احتفالات المثلية خلال المباراة؟ بالنسبة لمنتخب مصر تركيزنا في كرة القدم فقط، ونركز في الملعب على المباراة فقط".

"لا أنظر لنتيجة أي فريق، هدفي دائما تحقيق نتائج إيجابية على رأسها الفوز وأعتقد أن ذلك حق طبيعي ومشروع".

"كل أسباب النجاح والتطور في منتخب مصر وجود انضباط ونظام دائم بداية من إبراهيم حسن وباقي الجهاز الفني والإداري والطبي، دورهم مهم جدا مثل دوري كمدير فني، وإذا لم يتواجد نظام في المنظومة ستفشل".

"حسام حسن لا يمتلك إلا الروح فقط؟ لدي حظ إيجابي أنني أنا وإبراهيم حسن تحت ضغط دائم منذ بداية مشوارنا ومنحنا الله حب الجماهير ووصلنا لمكانة كبيرة، الروح عنصر مهم من عناصر النجاح ولكنها جزء فقط مثل الخطط والنظام".

"أفكر في الفوز على إيران بجانب اللاعبين المهددين بالغياب بسبب البطاقات الصفراء، نسعى للتوازن في ظل وجود إصابات".

"محمد صلاح لاعب ذكي جدا ويعلم مع من يتعامل، والاستفادة متبادلة لصالح المنتخب، سواء الأمر الفني الذي تغير فيه بعد أن وظفناه في مكان جديد يمنحه حرية أكبر والأمر لم يكن بالصدفة، ونحن كفريق نلعب بشكل جماعي".

"حركة اعتراضي نفس اعتراض حسام حسن في نفس التوقيت لم ألاحظه إلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ربما تحدث بسبب ممارستنا سويا لكرة القدم بالإضافة لجيناتنا المتطابقة كتوأم".

"رسالتي للجماهير المصرية إن شاء الله سأسعدكم، ولن يؤثر فينا أي شخص ولن يكون هناك تقصير منا أبدا وأنتم تستحقون السعادة وفي النهاية التوفيق من الله".

وحقق الفراعنة الفوز أمام نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة بكأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، يليه منتخبا إيران وبلجيكا ولكل منهما نقطتين، ثم نيوزيلندا في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

ويلتقي المنتخب المصري أمام إيران في تمام الساعة السادسة صباح يوم السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة.

ويستضيف ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، مباراة مصر وإيران.