كأس العالم - الاتحاد الإيراني: فيفا أكد عدم إقامة أي أنشطة ترويجية داخل الملعب أمام مصر

أصدر الاتحاد الإيراني بيانا يعلن فيه حصوله على تأكيد من فيفا بعدم إقامة أي أنشطة ترويجية خلال البرنامج الرسمي للمباراة أمام مصر خلال المواجهة المرتقبة في كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخبا مصر وإيران في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من كأس العالم 2026 على ملعب لومين فيلد في مدينة سياتل بختام دور المجموعات.

يأتي ذلك مع تمسك لجنة سياتل المنظمة لكأس العالم، بإقامة بعض الأنشطة المرتبطة بدعم المثلية الجنسية، تحت مسمى "يوم الفخر".

وأعلنت لجنة سياتل لكأس العالم 2026 عقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس للكشف عن تفاصيل فعاليات احتفالية دعم مجتمع المثليين خلال مواجهة مصر وإيران على ملعب لومين فيلد.

وجاء البيان الذي نُشر على موقع الاتحاد الإيراني

"أعرب الاتحاد الإيراني لكرة القدم رسميا عن مخاوفه وموقفه للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من خلال العديد من الرسائل والاجتماعات. وأكد فيفا أيضا لكلا الفريقين المشاركين أنه لن تُقام أي فعاليات أو أنشطة ترويجية متعلقة بهذا الموضوع داخل الملعب أو ضمن البرنامج الرسمي للمباراة. وفي الوقت نفسه، أكد فيفا أن الجماهير من جميع التوجهات مرحب بها لحضور المباراة.

إيران ومصر دولتان مسلمتان تربطهما روابط ثقافية ودينية عميقة، وتعكس الآراء التي أعرب عنها الاتحادان القيم والمعتقدات المشتركة لشعبي البلدين.

موقف إيران هو عدم إقامة أي فعاليات أو أنشطة ترويجية متعلقة بهذا المشروع داخل الملعب أو ضمن أجواء المباراة. وقد تم إبلاغ فيفا بهذا الموقف عبر القنوات الرسمية.

نعتقد أنه ينبغي على فيفا مراعاة آراء ومخاوف المنتخبات المشاركة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بأجواء المباراة وكيفية تنظيم الفعاليات داخل الملعب.

تُدرك فيفا الموقف المشترك للبلدين، وقد التزمت باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم إقامة أي فعاليات أو أنشطة ترويجية ذات صلة داخل الملعب أو كجزء من البيئة الرسمية للمباراة".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إيران في السادسة من صباح غدا السبت في ختام منافسات المجموعة السابعة.

وقال حسام حسن مدرب منتخب مصر حول هذا الأمر: "احتفالات المثلية خلال المباراة؟ بالنسبة لمنتخب مصر تركيزنا في كرة القدم فقط، ونركز في الملعب على المباراة فقط".

وسبق أن صرّح أمير قالينوي مدرب إيران في المؤتمر الصحفي بهذا الشأن: "ينصب تركيزنا فقط على كرة القدم، ولن نتحدث عن مواضيع محرمة في ديننا. نريد فقط أن نتحدث عن جماليات كرة القدم".

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ويليه بلجيكا وإيران برصيد نقطتين لكل منتخب، ويتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب بنقطة وحيدة.

يذكر أن الفوز يؤهل المنتصر مباشرة إلى دور الـ 32 دون الدخول في حسابات المركز الثالث الذي يتأهل منه أفضل 8 منتخبات للمرحلة المقبلة.

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