تشكيل كأس العالم - تبديلان في ألمانيا.. وهينكابي وكايسيدو أساسيان مع الإكوادور

يلتقي منتخبا الإكوادور وألمانيا في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026.

وأجرى جوليان ناجلسمان مدرب ألمانيا، تبديلا اضطراريا في تشكيل الفريق باستبعاد نيكو شلوتيربيك للإصابة، وإدخال أنطونيو رودريجر بدلا منه.

كما دفع بـ دافيد روم في مركز الظهير الأيسر بدلا من ناثان براون.

وجاء تشكيل ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: دافيد روم - أنطونيو رودريجر - جوناثان تاه - جوشوا كيميتش

الوسط: ألكسندر بافلوفيتش - فيلكيس نميتشاه

وسط الهجوم: فلوريان فيرتز - جمال موسيالا - ليروى ساني

الهجوم: كاي هافيرتز

أما الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي، مدرب الإكوادور، فدفع بـ نيلسون أنجولو جناح سندرلاند على حساب بيرفيس إستوبينان.

فيما يتواجد بيير هينكابي مدافع أرسنال، وويليام باتشو مدافع باريس سان جيرمان، ومويسيس كايسيدو لاعب وسط تشيلسي أساسيون في تشكيل الفريق.

وجاء تشكيل الإكوادور كالتالي:

حراسة المرمى: هيرنان جالينديز

الدفاع: جويل أوردونيز – ويليام باتشو – بيير هينكابي

الوسط: نيلسون أنجولو - بيدرو فيتي - آلان فرانكو - مويسيس كايسيدو - جون يوبوا

الهجوم: جونزالو بلاتا – إينر فالنسيا

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