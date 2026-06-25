تشكيل كأس العالم - تبديلان في ألمانيا.. وهينكابي وكايسيدو أساسيان مع الإكوادور

الخميس، 25 يونيو 2026 - 21:58

كتب : FilGoal

ألمانيا - كوت ديفوار - فلوريان فيرتز

يلتقي منتخبا الإكوادور وألمانيا في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026.

وأجرى جوليان ناجلسمان مدرب ألمانيا، تبديلا اضطراريا في تشكيل الفريق باستبعاد نيكو شلوتيربيك للإصابة، وإدخال أنطونيو رودريجر بدلا منه.

كما دفع بـ دافيد روم في مركز الظهير الأيسر بدلا من ناثان براون.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - غياب مدافع ألمانيا حتى نهاية البطولة كأس العالم - مخاوف من غياب مدافع ألمانيا حتى نهاية البطولة كأس العالم - فاي: نشعر الإحباط أكثر بعد الهزيمة أمام ألمانيا.. ومصيرنا بأيدينا

وجاء تشكيل ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: دافيد روم - أنطونيو رودريجر - جوناثان تاه - جوشوا كيميتش

الوسط: ألكسندر بافلوفيتش - فيلكيس نميتشاه

وسط الهجوم: فلوريان فيرتز - جمال موسيالا - ليروى ساني

الهجوم: كاي هافيرتز

أما الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي، مدرب الإكوادور، فدفع بـ نيلسون أنجولو جناح سندرلاند على حساب بيرفيس إستوبينان.

فيما يتواجد بيير هينكابي مدافع أرسنال، وويليام باتشو مدافع باريس سان جيرمان، ومويسيس كايسيدو لاعب وسط تشيلسي أساسيون في تشكيل الفريق.

وجاء تشكيل الإكوادور كالتالي:

حراسة المرمى: هيرنان جالينديز

الدفاع: جويل أوردونيز – ويليام باتشو – بيير هينكابي

الوسط: نيلسون أنجولو - بيدرو فيتي - آلان فرانكو - مويسيس كايسيدو - جون يوبوا

الهجوم: جونزالو بلاتا – إينر فالنسيا

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.

ألمانيا الإكوادور كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - مؤتمر أرنولد: سنواجه السنغال بطل إفريقيا.. وهدف العراق الفوز مباشر كأس العالم - كوت ديفوار (1)-(0) كوراساو.. جووووووووول بيبي مباشر كأس العالم - الإكوادور (1)-(1) ألمانيا.. الدفاع يمنع الثاني التشكيل - دياموندي يقود هجوم كوت ديفوار.. وكوراساو بدون تغييرات كأس العالم - مدرب العراق السابق لـ في الجول: هناك فرصة لتحقيق المفاجأة أمام السنغال ديلي ميل: انهيار مدرج بجوار تدريبات منتخب السويد استعدادا لمواجهة اليابان كأس العالم - موريمي: لقد صنعنا التاريخ لجنوب إفريقيا.. ولدينا الإيمان للفوز في المباراة القادمة كأس العالم - صافرة برتغالية تقود مباراة جنوب إفريقيا وكندا
أخر الأخبار
كأس العالم - مؤتمر أرنولد: سنواجه السنغال بطل إفريقيا.. وهدف العراق الفوز 30 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - كوت ديفوار (1)-(0) كوراساو.. جووووووووول بيبي 43 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - الإكوادور (1)-(1) ألمانيا.. الدفاع يمنع الثاني 50 دقيقة | في المونديال
خبر في الجول - أبو قير للأسمدة يقدم عرضا رسميا لضم محمد إبراهيم 58 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل كأس العالم - تبديلان في ألمانيا.. وهينكابي وكايسيدو أساسيان مع الإكوادور ساعة | في المونديال
التشكيل - دياموندي يقود هجوم كوت ديفوار.. وكوراساو بدون تغييرات ساعة | في المونديال
كأس العالم - مدرب العراق السابق لـ في الجول: هناك فرصة لتحقيق المفاجأة أمام السنغال 2 ساعة | في المونديال
تقرير: الهلال يخطط لضم صلاح مقابل 60 مليون يورو 2 ساعة | سعودي في الجول
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 3 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 4 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32
/articles/531868/تشكيل-كأس-العالم-تبديلان-في-ألمانيا-وهينكابي-وكايسيدو-أساسيان-مع-الإكوادور