كأس العالم - طرف إفريقي.. تحديد أول مباراة في دور الـ 32

الخميس، 25 يونيو 2026 - 07:06

كتب : FilGoal

كايل لارين - كندا

تحددت أول مباراة بشكل رسمي في دور الـ 32 بعد ختام أول ثلاث مجموعات في كأس العالم.

وحسم منتخب جنوب إفريقيا تأهله بعد فوزه القاتل على كوريا الجنوبية في ختام المجموعة الأولى.

وتحددت مواجهة ثاني المجموعة الأولى ضد ثاني المجموعة الثانية من كأس العالم.

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وبذلك يلعب منتخب كندا أمام جنوب إفريقيا في دور الـ32.

وخرج منتخب كندا خارج بلاده بعدما فقد صدارة مجموعته لصالح سويسرا.

ويأتي موعد أول مباراة في دور الـ 32 كالآتي:

تنطلق في العاشرة من مساء يوم الأحد الموافق 28 يونيو الجاري أولى مباريات دور الـ 32.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا أمام كندا.

ويستضيف ملعب صوفي في لوس أنجلوس المباراة بين الفريقين.

ويعتبر ذلك اللقاء هو الوحيد في في دور الـ 32 يوم الأحد المقبل.

كأس العالم جنوب إفريقيا كندا
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