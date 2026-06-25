كأس العالم - سجل هدف التأهل.. ماسيكو رجل مباراة جنوب إفريقيا ضد كوريا الجنوبية

الخميس، 25 يونيو 2026 - 06:52

كتب : FilGoal

ثابيلو ماسيكو - جنوب إفريقيا

توج ثابيلو ماسيكو لاعب جنوب إفريقيا بجائزة رجل مباراة فريقه ضد كوريا الجنوبية.

ثابيلو ماسيكو

النادي : ماميلودي صنداونز

جنوب إفريقيا

وحسم منتخب جنوب إفريقيا تأهله إلى دور الـ 32 بعد الفوز على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل.

وسجل ثابيلو ماسيكو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 63.

وحصد ماسيكو جائزة رجل المباراة بعد الهدف التاريخي الذي قاد بلاده للتأهل الأول.

ورفع منتخب جنوب إفريقيا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف منتخب المكسيك متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

وتجمد رصيد كوريا الجنوبية عند 3 نقاط في المركز الثالث في انتظار حسم ترتيب أصحاب أفضل مركز ثالث لمعرفة مصيرهم من التأهل أو الخروج.

*وبالنتائج الحالية حتى الآن يلعب منتخب كوريا الجنوبية أمام مصر في دور الـ 32 حال استمرت النتائج بالوضع الحالي*

ويتخطى منتخب جنوب إفريقيا دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه بالمشاركة الرابعة.

ويواجه منتخب جنوب إفريقيا، فريق كندا في دور الـ 32 بشكل رسمي بعد حسم تأهله.

كأس العالم جنوب إفريقيا ثابيلو ماسيكو
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