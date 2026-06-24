كأس العالم - كانافارو: لاعبو أوزبكستان كافحوا.. ومن الصعب الدفاع أمام رونالدو

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 00:06

كتب : FilGoal

البرتغال ضد أوزبكستان

اعترف فابيو كانافارو مدرب أوزبكستان، بصعوبة مواجهة البرتغال في كأس العالم.

وخسر منتخب أوزبكستان أمام البرتغال بخماسية نظيفة في الجولة الثانية لحساب المجموعة الـ 11 بكأس العالم.

وقال كانافارو في تصريحات لـ بي ان سبورتس عقب المباراة: "كنت أعلم أن المباراة ستكون صعبة لأن المنتخب البرتغال يمتلك لاعبين استثنائين، خاصة أنهم تعادلوا في المباراة الأولى وبالتالي كان لديهم حافزا أكبر."

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وتعادل منتخب البرتغال في الجولة الأولى أمام الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله، فيما خسر منتخب أوزبكستان أمام كولومبيا بنتيجة 3-1.

وأضاف مدرب أوزبكستان "اللاعبون كافحوا، وكان لنا هدفا ولكن تم إلغائه كان من الممكن أن يغير من الأمور شيئا."

ألغى الحكم هدفا لصالح أوزبكستان في الشوط الأول بعد خطأ ضد جواو كانسيلو لاعب البرتغال.

وأكمل كانافارو "نعرف جيدا قدرات كرستيانو رونالدو، وعندما يكون لديه دوافع من الصعب أن تلعب أمامه."

وسجل كرتستيانو رونالدو هدفين من الأهداف الخمسة لمنتخب بلاده.

وأتم "سأحاول أن أعمل على معنويات الفريق، لأن استقبال 5 اهداف ليس بالخبر السار، من أجل الاستعداد للمباراة المقبلة."

ويلتقي منتخب أوزبكستان في الجولة الأخيرة أمام الكونغو الديمقراطية، فيما يلتقي منتخب البرتغال أمام كولومبيا.

ويلتقي منتخبا كولومبيا والكونغو الديمقراطية الساعة الخامسة فجرًا ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة.

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