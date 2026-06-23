سيقودهم بالدوري الممتاز.. جاري أونيل مدربا لـ إبسويتش تاون

أعلن نادي إبسويتش تاون تعيين جاري أونيل مدربا للفريق.

جاري أونيل النادي : إبسويتش تاون إبسويتش تاون

وصعد إبسويتش حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع أونيل على عقد لمدة 3 مواسم مع إبسويتش تاون حتى عام 2029.

صاحب الـ 43 عاما كانت محطته الأخيرة مع ستراسبورج الفرنسي وقاده للوصول لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وقال أونيل عبر موقع النادي: "من الشرف لي التعيين كمدرب لفريق عريق مثل إبسويتش، لقد تابعت تطور النادي على مدار السنوات الماضية، والآن لدي الفرصة لأقوده في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وسبق لأونيل تدريب ولفرهامبتون وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المدرب الإنجليزي قاد ستراسبورج في 27 مباراة، وخلالهم نجح الفريق في تحقيق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 6 وخسر 8 مباريات.

وصعد إبسويتش حديثا للدوري الإنجليزي بعد احتلال المركز الثاني بجدول ترتيب الدرجة الأولى.

وغاب إبسويتش لمدة موسم وحيد بعد هبوطه قبل أن يعود للدوري الممتاز من جديد.