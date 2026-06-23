سكاي: يوفنتوس يرد على أستون فيلا بشأن مطالباته المالية لبيع إيميليانو مارتينيز

رد نادي يوفنتوس على نظيره أستون فيلا بشأن مطالبه المالية لبيع عقد إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إيميليانو مارتينيز النادي : أستون فيلا يوفنتوس

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن يوفنتوس رفض دفع 10 ملايين يورو لضم إيميليانو مارتينيز بسبب مغالاة النادي الإنجليزي بالمقارنة بعمره.

وسيكمل الحارس الأرجنتيني عامه الـ 34 في سبتمبر من العام الجاري.

ويبحث يوفنتوس عن التعاقد مع حارس مرمى بسبب سوء مستوى ميكيلي دي جريجوريو في الموسم المنقضي والذي تم انتقاده بصورة كبيرة من جماهير البيانكونيري.

وحاول يوفنتوس ضم أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول في وقت سابق، إلا أن الأمر لم يكتمل، قبل أن يوجه صوبه نحو إيميليانو مارتينيز، والتي يبدو أنها لن تكتمل.

ويتواجد إيميليانو مارتينيز رفقة منتخب الأرجنتين حاليا في كأس العالم 2026.

وخاض مارتينيز مباراتي منتخب الأرجنتين ضد الجزائر والنمسا بالترتيب.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى دور الـ 32 من البطولة.