تشكيل كأس العالم - القوة الضاربة تقود هجوم فرنسا.. و3 تبديلات في العراق

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 22:56

كتب : FilGoal

مبابي - فرنسا ضد السنغال

يقود أيمن حسين هجوم منتخب العراق في مواجهة فرنسا بكأس العالم 2026.

ويلتقي منتخبا فرنسا والعراق في تمام الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء، في الجولة الثانية لحساب المجموعة التاسعة بكأس العالم.

وأجرى جراهام أرنولد مدرب العراق، وديديه ديشامب مدرب فرنسا، 3 تبديلات في كلا الفريقين.

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ديشامب قرر الدفع بـ لوكاس دين بدلا من ثيو هيرنانديز، ومانو كوني بدلا من أوريلين تشاوميني، وبرادلي باركولا بدلا من ديزيري دوي.

وسجل باركولا الهدف الثاني لفرنسا في شباك السنغال في المباراة الافتتاحية.

أما العراق فأجرى 3 تبديلات بإدخال حارس المرمى أحمد باسل بدلا من جلال حسن، فيما دفع بـ زيدان إقبال بدلا من علي جاسم، وأحمد قاسم بدلا من علي الحمادي.

وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: جول كوندي - ويليام ساليبا - دايوت أوباميكانو - لوكاس دين

الوسط: مانو كوني - أدريان رابيو

أمامهما: عثمان ديمبيلي - مايكل أوليس - برادلي باركولا

الهجوم: كيليان مبابي

أما منتخب العراق فيبدأ بالتشكيل التالي:

الحارٍس: أحمد باسل

الدفاع: حسين علي - زيد تحسين - أكام هاشم - ميرشاس دوسكي.

الوسط: إبراهيم بايش - أمير العماري - زيد إسماعيل - زيدان إقبال

الهجوم: أحمد قاسم - أيمن حسين.

وحقق منتخب فرنسا الفوز في الجولة الأولى أمام السنغال 3-1، فيما تلقى منتخب العراق خسارة أمام النرويج بنتيجة 4-1.

ويلتقي منتخبا النرويج والسنغال في الجولة الثانية لحساب نفس المجموعة، الساعة الثالثة فجر يوم الثلاثاء.

منتخب فرنسا توج بلقب كأس العالم مرتين عامي 1998، و2018، فيما تأهل منتخب العراق لأول مرة لكأس العالم منذ 40 عاما، حيث يعود الظهور الأخير لأسود الرافدين في مونديال 1986 في المكسيك.

فرنسا العراق كأس العالم
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