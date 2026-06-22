كأس العالم - التشيك حاليا.. سيناريوهات منافسي مصر في دور الـ 32 والمواعيد المحتملة

حسم منتخب مصر تأهله لدور الـ 32 بنسبة تتخطى 90% بعدما وصل للنقطة الرابعة وتصدر المجموعة قبل الجولة الختامية.

وتغلب منتخب مصر على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد التأخر في النتيجة بهدف دون مقابل في الشوط الأول.

وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 4 نقاط قبل الجولة الختامية، بينما تجمد رصيد منتخب نيوزيلندا عند نقطة واحدة يتذيل بها الترتيب، أما منتخبا بلجيكا وإيران ففي المركزين الثاني والثالث بنقطتين.

ووفقا للنتائج الحالية حتى الآن، سيكون منافس مصر هو التشيك في دور الـ 32 إذا استمرت نتائج المجموعات مثل الوضع الحالي دون تغيير.

ولا تزال حظوظ منتخب مصر في التأهل موجودة سواء كمتصدر أو في المركز الثاني أو المركز الثالث، ولمعرفة حالات التأهل كاملة من هنا.

ويستعرض لكم FilGoal.com منافس منتخب مصر المحتمل في دور الـ 32 حال التأهل ومواعيد المباراة

حال استمر منتخب مصر في الصدارة

يلعب منتخب مصر ضد صاحب أفضل مركز ثالث في المجموعات (الأولى أو الخامسة أو الثامنة أو التاسعة أو العاشرة)

المجموعة الأولى تضم: جنوب أفريقيا - كوريا الجنوبية - التشيك - المكسيك (الثالث حاليا التشيك)

المجموعة الخامسة تضم: كوت ديفوار – ألمانيا - الإكوادور - كوراساو (الثالث حاليا الإكوادور)

المجموعة الثامنة تضم: كاب فيردي – السعودية - أوروجواي - إسبانيا (الثالث حاليا كاب فيردي)

المجموعة التاسعة تضم : السنغال – العراق - فرنسا – النرويج (الثالث حاليا السنغال)

المجموعة العاشرة تضم : الجزائر – الأردن - الأرجنتين - النمسا (الثالث حاليا الأردن)

في تلك الحالة يلعب منتخب مصر أمام منافسه في دور الـ 32 في تمام الساعة 11 مساء يوم الأربعاء 1 يوليو المقبل.

في حالة التأهل كوصيف للمجموعة

يلعب منتخب مصر مع وصيف المجموعة الرابعة (باراجواي أو أستراليا)

في تلك الحالة يلعب منتخب مصر أمام منافسه في دور الـ 32 في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة 3 يوليو المقبل.

في حالة التأهل كأفضل ثوالث

يلعب منتخب مصر مع متصدر المجموعة الثانية أو التاسعة (كندا أو فرنسا بالترتيب الحالي)

وإذا كان منافس منتخب مصر هو متصدر المجموعة التاسعة (فرنسا حاليا) ستكون المباراة يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري الساعة 11:59 مساء مع بداية منتصف ليل يوم الأربعاء 1 يوليو.

أما إذا كان منافس منتخب مصر هو متصدر المجموعة الثانية (كندا حاليا) ستكون المباراة في السادسة من صباح يوم الجمعة 3 يوليو المقبل.

وكسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام إيران في السادسة من صباح يوم السبت، بينما يواجه منتخب نيوزيلندا فريق بلجيكا.

وحسم منتخب مصر تأهله بنسبة 99% حتى وإن كان ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث.

وكسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

وبعد 8 مباريات خسر منتخب مصر في 5 منهم وتعادل 3، نجح أخيرا الفراعنة في تحقيق الانتصار الأول.