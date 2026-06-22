كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 08:23

كتب : محمد سمير

منتخب مصر ضد نيوزيلندا

حسم منتخب مصر تأهله لدور الـ 32 بنسبة تتخطى 90% بعدما وصل للنقطة الرابعة وتصدر المجموعة قبل الجولة الختامية.

وتغلب منتخب مصر على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد التأخر في النتيجة بهدف دون مقابل في الشوط الأول.

وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 4 نقاط قبل الجولة الختامية، بينما تجمد رصيد منتخب نيوزيلندا عند نقطة واحدة يتذيل بها الترتيب، أما منتخبا بلجيكا وإيران ففي المركزين الثاني والثالث بنقطتين.

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ولا تزال حظوظ منتخب مصر في التأهل موجودة سواء كمتصدر أو في المركز الثاني أو المركز الثالث.

ويستعرض لكم FilGoal.com سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى دور الـ 32:

الصدارة

- انتصار منتخب مصر على إيران في الجولة الختامية يعني تصدر المجموعات بغض النظر عن نتيجة بلجيكا أمام نيوزيلندا.

- تعادل مصر أمام إيران، يحتاج المنتخب وقتها تعثر بلجيكا بالتعادل أو الخسارة، أو الفوز بنتيجة 2-0 أو أقل من هدفين.

- خسارة مصر أمام إيران تعني فقدان الصدارة بشكل رسمي بسبب وصول إيران للنقطة الخامسة.

المركز الثاني

- تعادل مصر أمام إيران مع فوز منتخب بلجيكا على نيوزيلندا بفارق أكبر من هدفين

- خسارة مصر من إيران مع تعثر بلجيكا سواء بالتعادل أو الخسارة.

المركز الثالث

- خسارة منتخب مصر أمام إيران مع فوز بلجيكا على نيوزيلندا.

وكسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام إيران في السادسة من صباح يوم السبت، بينما يواجه منتخب نيوزيلندا فريق بلجيكا.

وحسم منتخب مصر تأهله بنسبة 99% حتى وإن كان ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث.

وكسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

وبعد 8 مباريات خسر منتخب مصر في 5 منهم وتعادل 3، نجح أخيرا الفراعنة في تحقيق الانتصار الأول.

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