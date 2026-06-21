تقرير: تأثير الدومينو.. انتقال إليوت أندرسون إلى سيتي يفتح الباب أمام رحيل جونز عن ليفربول

فتح انتقال إليوت أندرسون المحتمل إلى مانشستر سيتي الباب أمام رحيل كورتيس جونز عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبحث كل من ليفربول ومانشستر سيتي عن تدعيم خط الوسط، لكن سيتي يبدو الأكثر جدية في سعيه لضم الدولي الإنجليزي أندرسون من نوتنجهام فورست.

وذكرت تقارير أن نوتنجهام فورست رفض عرضين من مانشستر سيتي، أحدهما تجاوز 120 مليون جنيه إسترليني، لكن النادي السماوي لا يزال واثقًا من إتمام الصفقة.

وفي المقابل، بدأ فورست البحث عن بديل محتمل لأندرسون، إذ ارتبط بالتعاقد مع أرني إنجلز لاعب سيلتك، كما وضع دافيدي فراتيسي لاعب إنتر ميلان ضمن قائمة اهتماماته.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن انتقال فراتيسي إلى نوتنجهام فورست قد يمهد الطريق أمام إنتر ميلان للتعاقد مع كورتيس جونز.

وشارك فراتيسي في 33 مباراة مع إنتر خلال الموسم الماضي، لكنه اكتفى بثلاث مشاركات أساسية فقط في الدوري الإيطالي، ومثلها في دوري أبطال أوروبا، ما جعل النادي الإيطالي منفتحًا على فكرة بيعه.

ويُقدر إنتر ميلان قيمة فراتيسي بنحو 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني)، وهو المبلغ نفسه تقريبًا الذي يطلبه ليفربول للتخلي عن جونز.

وكان إنتر قد تقدم سابقًا بعرض قيمته 20 مليون يورو لضم لاعب الوسط الإنجليزي، لكن ليفربول رفض العرض لعدم تلبيته مطالبه المالية.

ومنذ رحيل ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد، أصبح جونز أحد أبرز خريجي أكاديمية ليفربول الموجودين في الفريق الأول، وهو ما يمنحه مكانة خاصة لدى جماهير النادي.

وخاض جونز 228 مباراة بقميص ليفربول، وأسهم في 47 هدفًا ما بين تسجيل وصناعة، كما أظهر مرونة تكتيكية كبيرة الموسم الماضي عندما شارك أحيانًا في مركز الظهير الأيمن.

ورغم ذلك، لم ينجح اللاعب في حجز مكان أساسي دائم داخل التشكيل، كما لا توجد مؤشرات قوية على اقتراب تجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2027.

ولهذا، قد يفضل ليفربول بيعه هذا الصيف والاستفادة ماليًا من الصفقة بدلًا من المخاطرة بخسارته مجانًا مستقبلًا، خاصة إذا اكتملت سلسلة الصفقات التي تبدأ بانتقال أندرسون إلى مانشستر سيتي وتنتهي بخروج جونز إلى إنتر ميلان.