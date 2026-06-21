تقرير: توتنام يرغب في التعاقد مع جاكبو

الأحد، 21 يونيو 2026 - 16:32

كتب : FilGoal

كودي جاكبو - ليفربول

يرغب توتنام في التعاقد مع كودي جاكبو جناح ليفربول ويستعد لتقديم عرض إلى ناديه من أجل ضمه، حسب نيكولو شيرا الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

ويمتد عقد جاكبو مع ليفربول حتى صيف 2030.

وأوضح شيرا أن توتنام فتح باب المفاوضات مع ليفربول من أجل ضم الجناح الهولندي هذا الصيف.

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وأضاف أن روبرتو دي زيربي مدرب توتنام يريد التعاقد مع كودي جاكبو، وعرض ضمه حتى صيف 2031.

وشارك جاكبو في 52 مباراة مع ليفربول بالموسم المنصرم.

وأحرز الدولي الهولندي 9 أهداف وصنع 6.

البالغ من العمر 27 عاما يتواجد مع منتخب هولندا في نهائيات كأس العالم حاليا.

وسجل كودي جاكبو هدفين في مرمى السويد ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، ليرفع رصيده من الأهداف في بطولات كأس العالم واليورو إلى 8 أهداف.

ولا يتفوق عليه تاريخياً سوى لاعبين هولنديين اثنين وهما: دينيس بيركامب (10 أهداف) وروبن فان بيرسي (9 أهداف).

كودي جاكبو هولندا ليفربول توتنام
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