خدمة في الجول - تشغيل مجاني للمونوريل من أجل لقاء مصر ونيوزيلندا

قررت الهيئة القومية للأنفاق تشغيل مونوريل شرق القاهرة مجانا من أجل نقل الجماهير التي تريد متابعة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا بكندا في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم في الرابعة من صباح الاثنين.

وأفاد بيان الهيئة العامة للاستعلامات: "حرصاً من الهيئة القومية للأنفاق على توفير أعلى مستويات الخدمة للمواطنين ومشاركتهم دعم المنتخب المصري، تقرر إجراء تشغيل استثنائي لمونوريل شرق النيل لتسهيل تنقلات المشجعين لحضور الفعاليات الجماهيرية بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وأضاف البيان "تُعلن الهيئة عن تسيير رحلات المونوريل مجاناً للسادة المواطنين حاملي التذاكر أو الرمز التعريفي (QR Code)، وذلك بدءاً من الساعة الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026، وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2026.

سيقوم المونوريل بنقل الجماهير في مسار مباشر انطلاقاً من محطة المستثمرين وصولاً إلى محطة R2 بالعاصمة الجديدة، لتمكينهم من متابعة مباراة منتخب مصر أمام نظيره النيوزيلندي والتي سيتم بثها عبر شاشة المشجعين (EFZ) العملاقة بمنطقة النهر الأخضر.

ونوهت الهيئة القومية للأنفاق بأن مواعيد التشغيل اليومية المعتادة لخط مونوريل شرق النيل مستمرة كما هي دون تغيير، حيث تبدأ الرحلات من الساعة السادسة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق فوزه الأول بتاريخ المونديال.

يذكر أن المنتخب المصري تعادل في مباراة الجولة الأولى ضد بلجيكا بهدف لمثله.