خدمة في الجول - تشغيل مجاني للمونوريل من أجل لقاء مصر ونيوزيلندا

الأحد، 21 يونيو 2026 - 15:55

كتب : FilGoal

جماهير مصر في إستاد القاهرة قبل مواجهة السنغال - تصفيات كأس العالم

قررت الهيئة القومية للأنفاق تشغيل مونوريل شرق القاهرة مجانا من أجل نقل الجماهير التي تريد متابعة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا بكندا في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم في الرابعة من صباح الاثنين.

وأفاد بيان الهيئة العامة للاستعلامات: "حرصاً من الهيئة القومية للأنفاق على توفير أعلى مستويات الخدمة للمواطنين ومشاركتهم دعم المنتخب المصري، تقرر إجراء تشغيل استثنائي لمونوريل شرق النيل لتسهيل تنقلات المشجعين لحضور الفعاليات الجماهيرية بالعاصمة الإدارية الجديدة".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - بوعدي: منتخب المغرب أثبت أنه فريق قوي ومتماسك كأس العالم - كريس وود: نستهدف الفوز أمام مصر.. ستكون مواجهة مختلفة عن لقاء إيران كأس العالم - مخاوف من غياب مدافع ألمانيا حتى نهاية البطولة كأس العالم - ماذا قالت الصحف التونسية عن الهزيمة أمام اليابان؟

وأضاف البيان "تُعلن الهيئة عن تسيير رحلات المونوريل مجاناً للسادة المواطنين حاملي التذاكر أو الرمز التعريفي (QR Code)، وذلك بدءاً من الساعة الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026، وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2026.

May be an image of ‎text that says '‎الهينة القومية لباتفاق مونوریل شرق النيل ينقلك مجاناً مجانً من 8 مساءً إلى 8 صباحاً لحاملى الـ CODE QR شجع منتخبنا. احنا معاك ZONE FAN ANNE Ho ARE EGYPT WE イ رجلة آمنة سريعة مستدامة 0 δυχи انصن صففمده‎'‎

سيقوم المونوريل بنقل الجماهير في مسار مباشر انطلاقاً من محطة المستثمرين وصولاً إلى محطة R2 بالعاصمة الجديدة، لتمكينهم من متابعة مباراة منتخب مصر أمام نظيره النيوزيلندي والتي سيتم بثها عبر شاشة المشجعين (EFZ) العملاقة بمنطقة النهر الأخضر.

ونوهت الهيئة القومية للأنفاق بأن مواعيد التشغيل اليومية المعتادة لخط مونوريل شرق النيل مستمرة كما هي دون تغيير، حيث تبدأ الرحلات من الساعة السادسة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق فوزه الأول بتاريخ المونديال.

يذكر أن المنتخب المصري تعادل في مباراة الجولة الأولى ضد بلجيكا بهدف لمثله.

مصر نيوزيلندا كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - صافرة إكوادورية تقود مباراة قطر.. وهولندي لمواجهة المغرب وهايتي كأس العالم - كريس وود: نستهدف الفوز أمام مصر.. ستكون مواجهة مختلفة عن لقاء إيران كأس العالم - بوعدي: منتخب المغرب أثبت أنه فريق قوي ومتماسك كأس العالم - مخاوف من غياب مدافع ألمانيا حتى نهاية البطولة اتحاد الكرة الإيراني: فيفا لم يقم بأي إجراء خاص تجاه الشكوى التي قدمناها كأس العالم - ماذا قالت الصحف التونسية عن الهزيمة أمام اليابان؟ كأس العالم - رينار: يجب أن نظهر بعض الكبرياء في المباراة الأخيرة ضد هولندا رئيس الاتحاد السعودي: يمكننا تحقيق مفاجأة أخرى كما فعلنا أمام الأرجنتين في 2022
أخر الأخبار
كأس العالم - صافرة إكوادورية تقود مباراة قطر.. وهولندي لمواجهة المغرب وهايتي 15 دقيقة | في المونديال
تقرير: توتنام يرغب في التعاقد مع جاكبو 15 دقيقة | ميركاتو
خدمة في الجول - تشغيل مجاني للمونوريل من أجل لقاء مصر ونيوزيلندا 52 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - كريس وود: نستهدف الفوز أمام مصر.. ستكون مواجهة مختلفة عن لقاء إيران ساعة | في المونديال
وكيل الجزيري لـ في الجول: الزمالك أخبرنا بانتهاء العلاقة التعاقدية.. وننتظر تسوية المستحقات ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - بوعدي: منتخب المغرب أثبت أنه فريق قوي ومتماسك ساعة | في المونديال
في الجول يكشف كواليس صفقة انتقال حارس منتخب مصر إلى سيراميكا ساعة | الكرة المصرية
كأس العالم - مخاوف من غياب مدافع ألمانيا حتى نهاية البطولة 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) استراليا.. الولايات المتحدة إلى دور الـ 32 2 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 3 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 4 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي
/articles/531486/خدمة-في-الجول-تشغيل-مجاني-للمونوريل-من-أجل-لقاء-مصر-ونيوزيلندا