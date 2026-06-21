انتهت كأس العالم - تونس (4)-(0) اليابان.. نسور قرطاج يودعون

الأحد، 21 يونيو 2026 - 06:59

كتب : FilGoal

المباراة رقم 1000 في كأس العالم - تونس ضد اليابان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تونس ضد اليابان في الجولة الثانية للمجموعة السادسة من كأس العالم 2026.

وتحمل مباراة تونس ضد اليابان رقما تاريخيا إذ تعد المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم الذي بدأ عام 1930.

وتقام المباراة على ملعب مونتيري في المكسيك بقيادة تحكيمية رومانية من إشتفان كوفاتش الذي سيرتدي طاقما خاصا لتلك المباراة التاريخية. (طالع التفاصيل)

ويلعب منتخب تونس اللقاء تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينار الذي حل خلفا لمواطنه صبري لموشي الذي أقيل عقب الخسارة من السويد 5-1.

ويتصدر منتخب هولندا الترتيب برصيد 4 نقاط بعدما اكتسح السويد بنتيجة 5-1، ويليه منتخب السويد برصيد 3 نقاط.

ويأتي منتخب اليابان ثالثا برصيد نقطة وحيدة قبل اللقاء. فيما يتذيل منتخب تونس الترتيب بدون رصيد من النقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 84: أويدا برأسية رائعة يضيف الهدف الرابع لليابان

ق 69: هدف ثالث إيتو يسجل في الشباك بعد انفراد بالمرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: هدف ثاني عن طريق أويدا بتصويبة أرضية قوية

ق 10: دحمان يمنع هدفا محققا من على خط المرمى ويحول الكرة لركنية بعد تسديدة أرضية مباغتة

ق 4: هدف أول ياباني عن طريق دايتشي كامادا بعد عرضية أرضية قوية من الجهة اليسرى

بداية اللقاء

تونس كأس العالم اليابان
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