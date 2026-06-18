كأس العالم – فيفا يعلن عن طاقم خاص لحكام المباراة الـ 1000

أعلن بيرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي (فيفا) تخصيص طاقم خاص لحكام المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم.

وستكون مباراة تونس ضد اليابان في الجولة الثانية من نسخة 2026 هي المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم.

وسيدير الروماني إشتفان كوفاتش اللقاء كما أعلن فيفا من قبل.

وكشف كولينا في فيديو نُشر عبر حساب "فيفا" عن الزي الخاص للمباراة الذي سيحتوي على أشرطة ذهبية على الأكتاف.

كما سيحمل القميص شارة تحمل كلمة المباراة رقم 1000 باللون الذهبي أيضا.

A milestone match… the moment the referee for the 1,000th @FIFAWorldCup fixture was announced 🙌 pic.twitter.com/gwWnRw8tZu — FIFA (@FIFAcom) June 18, 2026

وسلم كولينا الحكم الروماني الطاقم الذي سيرتديه في المباراة.

وبدأ منتخب اليابان البطولة بالتعادل مع هولندا بنتيجة 2-1 فيما سقط منتخب تونس في فخ هزيمة مدوية بنتيجة 5-1.

وستقام المباراة يوم الأحد في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب BBVA في مدينة مونتيري المكسيكية.

يذكر أن اللقاء سيشهد قيادة الفرنسي هيرفي رينار لتدريب تونس عقب تولي المسؤولية خلفا لمواطنه صبري لموشي.