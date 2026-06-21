تشكيل كأس العالم - 4 تغييرات في اختيارات رينار الأولى.. وأويدا يقود هجوم اليابان

الأحد، 21 يونيو 2026 - 05:58

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - مدرب تونس

أجرى هيرفي رينار مدرب تونس الجديد 4 تغييرات في تشكيل فريقه لمواجهة اليابان في الجولة الثانية من المجموعة السادسة لكأس العالم 2026.

وتحمل مباراة تونس ضد اليابان رقما تاريخيا إذ تعد المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم الذي بدأ عام 1930.

وتقام المباراة على ملعب مونتيري في المكسيك بقيادة تحكيمية رومانية من إشتفان كوفاتش الذي سيرتدي طاقما خاصا لتلك المباراة التاريخية. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة:
كأس العالم - فالنسيا: حاولنا التسجيل بشتى الطرق.. والأمور تعقدت كأس العالم - مؤتمر دونيس: لا أشعر بالضغط.. ولامين يامال أكبر موهبة في العالم كأس العالم: مؤتمر مدرب نيوزيلندا: صلاح مستعد لترك بصمته.. والفوز سيكون إنجازا هائلا كأس العالم - رئيس البرازيل يسخر من نيمار بسبب الإصابة

وتولى المدرب الفرنسي قيادة نسور قرطاج خلفا لمواطنه صبري لموشي الذي أقيل عقب الخسارة المدوية في الجولة الأولى من السويد 5-1.

ويبدأ أيمن دحمان أساسيا في حراسة المرمى بدلا من عبد المهيب الشامخ الذي استقبل 5 أهداف أمام السويد في اللقاء الأول.

وتواجد ديلان برون أساسيا في الدفاع، ويبدأ سيباستيان توينكي في خط الهجوم لتعويض راني خضيرة الذي اللقاء الأول.

في المقابل يبدأ كو إيتاكور وأو تاناكا في التشكيل الأساسي لليابان بعدما جلسا على الدكة أمام هولندا في التعادل 2-2 بالجولة الأولى.

وجاء تشكيل تونس

حراسة المرمى: أيمن دحمان

الدفاع: ديلان برون – عمر رقيق – منتصر طالبي

الوسط: علي العابدي – إلياس السخيري – أنيس بن سليمان - يان فاليري

الهجوم: حنبعل المجبري - إلياس سعد – سيباستيان توينكي

فيما جاء تشكيل اليابان

حراسة المرمى: زيون سوزوكي

الدفاع: هيوروكي إيتو – تاكيهيرو تومياسو – كو إيتاكور

الهجوم: ريتسو روان – أو تاناكا – كايشو سانو – كيتو ناكامورا

الهجوم: جونيا إيتو – أياسي أويدا – دايتشي كامادا

ويتصدر منتخب هولندا الترتيب برصيد 4 نقاط بعدما اكتسح السويد بنتيجة 5-1، ويليه منتخب السويد برصيد 3 نقاط.

ويأتي منتخب اليابان ثالثا برصيد نقطة وحيدة قبل اللقاء الذي سيبدأ بعد قليل.

فيما يتذيل منتخب تونس الترتيب بدون رصيد من النقاط.

تونس تشكيل كأس العالم اليابان أمريكا
نرشح لكم
كأس العالم - 15 تصديا.. إلوي روم رجل مباراة كوراساو ضد الإكوادور كأس العالم - حارس الإكوادور: نحتاج للفوز على ألمانيا بعدما تعادلنا أمام كوراساو كأس العالم - حارس كوراساو: قاتلنا بروح المجموعة أمام الإكوادور إلوي روم كأس العالم - فالنسيا: حاولنا التسجيل بشتى الطرق.. والأمور تعقدت كأس العالم - مؤتمر دونيس: لا أشعر بالضغط.. ولامين يامال أكبر موهبة في العالم كأس العالم: مؤتمر مدرب نيوزيلندا: صلاح مستعد لترك بصمته.. والفوز سيكون إنجازا هائلا كأس العالم - رئيس البرازيل يسخر من نيمار بسبب الإصابة
أخر الأخبار
كأس العالم - 15 تصديا.. إلوي روم رجل مباراة كوراساو ضد الإكوادور 4 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - حارس الإكوادور: نحتاج للفوز على ألمانيا بعدما تعادلنا أمام كوراساو 12 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - حارس كوراساو: قاتلنا بروح المجموعة أمام الإكوادور 34 دقيقة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - 4 تغييرات في اختيارات رينار الأولى.. وأويدا يقود هجوم اليابان 37 دقيقة | في المونديال
إلوي روم ساعة | في المونديال
كأس العالم - فالنسيا: حاولنا التسجيل بشتى الطرق.. والأمور تعقدت ساعة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر دونيس: لا أشعر بالضغط.. ولامين يامال أكبر موهبة في العالم ساعة | في المونديال
كأس العالم: مؤتمر مدرب نيوزيلندا: صلاح مستعد لترك بصمته.. والفوز سيكون إنجازا هائلا ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) استراليا.. الولايات المتحدة إلى دور الـ 32 2 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 3 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 4 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي
/articles/531452/تشكيل-كأس-العالم-4-تغييرات-في-اختيارات-رينار-الأولى-وأويدا-يقود-هجوم-اليابان