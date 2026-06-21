تشكيل كأس العالم - 4 تغييرات في اختيارات رينار الأولى.. وأويدا يقود هجوم اليابان

أجرى هيرفي رينار مدرب تونس الجديد 4 تغييرات في تشكيل فريقه لمواجهة اليابان في الجولة الثانية من المجموعة السادسة لكأس العالم 2026.

وتحمل مباراة تونس ضد اليابان رقما تاريخيا إذ تعد المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم الذي بدأ عام 1930.

وتقام المباراة على ملعب مونتيري في المكسيك بقيادة تحكيمية رومانية من إشتفان كوفاتش الذي سيرتدي طاقما خاصا لتلك المباراة التاريخية. (طالع التفاصيل)

وتولى المدرب الفرنسي قيادة نسور قرطاج خلفا لمواطنه صبري لموشي الذي أقيل عقب الخسارة المدوية في الجولة الأولى من السويد 5-1.

ويبدأ أيمن دحمان أساسيا في حراسة المرمى بدلا من عبد المهيب الشامخ الذي استقبل 5 أهداف أمام السويد في اللقاء الأول.

وتواجد ديلان برون أساسيا في الدفاع، ويبدأ سيباستيان توينكي في خط الهجوم لتعويض راني خضيرة الذي اللقاء الأول.

في المقابل يبدأ كو إيتاكور وأو تاناكا في التشكيل الأساسي لليابان بعدما جلسا على الدكة أمام هولندا في التعادل 2-2 بالجولة الأولى.

وجاء تشكيل تونس

حراسة المرمى: أيمن دحمان

الدفاع: ديلان برون – عمر رقيق – منتصر طالبي

الوسط: علي العابدي – إلياس السخيري – أنيس بن سليمان - يان فاليري

الهجوم: حنبعل المجبري - إلياس سعد – سيباستيان توينكي

فيما جاء تشكيل اليابان

حراسة المرمى: زيون سوزوكي

الدفاع: هيوروكي إيتو – تاكيهيرو تومياسو – كو إيتاكور

الهجوم: ريتسو روان – أو تاناكا – كايشو سانو – كيتو ناكامورا

الهجوم: جونيا إيتو – أياسي أويدا – دايتشي كامادا

ويتصدر منتخب هولندا الترتيب برصيد 4 نقاط بعدما اكتسح السويد بنتيجة 5-1، ويليه منتخب السويد برصيد 3 نقاط.

ويأتي منتخب اليابان ثالثا برصيد نقطة وحيدة قبل اللقاء الذي سيبدأ بعد قليل.

فيما يتذيل منتخب تونس الترتيب بدون رصيد من النقاط.