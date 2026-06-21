وليد صلاح الدين: إمام عاشور يحتاج إدارة كاملة.. والمسافات كانت بعيدة مع ثلاثي الأهلي

وجه وليد صلاح الدين مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي بعض النصائح إلى إمام عاشور لاعب الفريق للوصول إلى أفضل حالة فنية.

ووقع وليد صلاح الدين عندما كان مديرا للكرة في النادي الأهلي عقوبة قاسية على عاشور بعد تخلفه عن السفر لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني. (طالع التفاصيل)

وقال وليد صلاح الدين عبر اون سبورت: "إمام عاشور لاعب مميز للغاية من الناحية الفنية، وكنت دائما أحاول احتواءه، وعندما أخطأ تم توقيع أقصى عقوبة عليه. إمام يحتاج إلى منظومة كاملة تدعمه خارج الملعب، ولا يكفي أن يتدرب ثم يعود إلى منزله. هو لا يحتاج إلى من يبالغ في مدحه ويدفعه لاتخاذ ردود فعل متسرعة، بل يحتاج إلى أشخاص يعملون على تطوير عقليته وطريقة تفكيره".

وأضاف "لم يكن ضمن خططنا تجديد عقد إمام عاشور في الوقت الحالي، لأن عقده كان لا يزال ممتدا لثلاث سنوات. كما أن هناك لاعبون آخرون يستحقون الكثير مثل مروان عطية أفضل لاعب ارتكاز دفاعي في إفريقيا، ونفس الأمر ينطبق على محمد هاني، وأرى أن كل هذه الملفات سيتم حلها".

وتابع "مصطفى شوبير هو الحارس رقم واحد في الأهلي ومنتخب مصر، ومن حقه الحصول على فرصته كاملة. أما محمد الشناوي، (الله يكون في عونه)، فقد مررت بهذه المرحلة من قبل، فما بالك بأنه قائد الفريق".

وشدد "شوبير سيجدد عقده وسيصبح الحارس الأساسي، ولذلك أعتقد أن الأمور ستكون صعبة على الشناوي وقد يرحل، إلا إذا قبل الجلوس على مقاعد البدلاء".

وتابع "مروان عثمان لاعب رائع ويستحق الاستمرار في الأهلي، لكن الفريق في الوقت نفسه يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم عالمي".

وواصل "أكرم توفيق سيكون إضافة قوية للأهلي حال عودته، رغم أنني أؤيد فكرة خفض متوسط أعمار الفريق".

وكشف "أحمد عبد القادر بالغ في مطالبه المالية للتجديد، وكانت المسافة بين الطرفين كبيرة للوصول إلى اتفاق".

وأكمل "أفشة لاعب رائع، لكن قرار عودته سيحسمه الحسين عموتة، فهناك مدربون يفضلون أسلوب لعبه ويؤمنون بقدراته".

أزمة الرواتب وتجديد العقود

وعن أزمة الرواتب وتجديد عقود اللاعبين قال وليد صلاح الدين: "الأهلي كان يطبق نظام تصنيف للاعبين إلى فئات أولى وثانية وثالثة، وكان اللاعب يتدرج بين هذه الفئات حتى يصل إلى الفئة الأولى، كما أن الفوارق المالية بين الفئات كانت متقاربة".

وأضاف "عندما تحدثت مع أحمد نبيل كوكا وحسين الشحات وأليو ديانج بشأن تجديد عقودهم، وجدت أن الفجوة في المطالب المالية كانت كبيرة جدا".

وتابع "لم أتحدث مع مصطفى شوبير بشأن التجديد، لأن عقده يمتد لموسم آخر، لكننا تبادلنا الحديث بشكل ودي ومزاح، وقال لي: (هعذبك)".

وواصل "رحيل بعض اللاعبين مجانا بعد نهاية عقودهم أمر يحدث في كل أنحاء العالم، مثل انتقال أرنولد من ليفربول إلى ريال مدريد، كما حدث من قبل في الأهلي مع عبد الله السعيد".

وأكمل "إذا أراد الأهلي الاحتفاظ باللاعبين الذين تنتهي عقودهم، فلا بد من تقليص الفجوة في الفوارق المادية والوصول إلى حلول وسط بين النادي واللاعب، وهذا ما يسعى إليه الأهلي حاليا".

وشدد "أثق أن المناقشات داخل الغرف المغلقة ستقود إلى حلول خلال الفترة المقبلة، وأتمنى التوفيق لياسين منصور وسيد عبد الحفيظ ووائل جمعة، ولدي ثقة كبيرة في قدرتهم على حسم هذا الملف".

وأتم تصريحاته "لا توجد مشكلة بلا حل، لكن كان من الضروري الانتظار حتى نهاية الموسم قبل فتح ملف تجديد عقود اللاعبين، وهو ما يجري العمل عليه حاليا".

وأنهى الأهلي موسمه باحتلال المركز الثالث في الدوري المصري خلف بيراميدز والزمالك.

ورحل وليد صلاح الدين عن منصب مدير الكرة بالأهلي بنهاية الموسم الحالي، وحل وائل جمعة بدلا منه.

وجدد الأهلي أحمد نبيل "كوكا" 3 سنوات، ورحل أليو ديانج بعد نهاية تعاقده، فيما ينتظر حسين الشحات حسم موقفه إذ انتهى عقده مع الفريق.