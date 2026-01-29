إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا

الخميس، 29 يناير 2026 - 17:52

كتب : حسام نور الدين

إمام عاشور

أعلن النادي الأهلي إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه بسبب تخلفه عن السفر مع الفريق للمشاركة ضد يانج أفريكانز.

ولم يسافر لاعب وسط الأهلي مع بعثة الفريق لتنزانيا رغم تواجد اسمه في القائمة والتي تم إعلانها أمس الأربعاء.

ويواجه الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها عصر السبت المقبل.

وسيتدرب اللاعب خلال فترة الإيقاف بشكل منفرد كما كشف الأهلي.

وجاء بيان الأهلي

قرر وليد صلاح الدين مدير الكرة، إيقاف إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة أسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه، نظرًا لتخلفه عن السفر مع الفريق صباح اليوم إلى تنزانيا للمشاركة في مباراة يانج أفريكانز المحدد لها بعد غد السبت، ضمن فعاليات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري الأبطال. وسوف يؤدي اللاعب تدريباته منفردًا طوال فترة الإيقاف.

وبذلك سيغيب إمام عن مباريات يانج أفريكانز وشبيبة القبائل والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا، والبنك الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري.

وغادرت بعثة فريق النادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة إلى تنزانيا، استعدادا لخوض مباراة يانج أفريكانز صباح اليوم الخميس.

وغاب عاشور عن السفر مع بعثة الأهلي رغم اختياره لقائمة المباراة من جانب الدنماركي يس توروب مدرب الفريق.

وضمت بعثة الأهلي الثنائي الجديد، عمرو الجزار بعد تعافيه من الإصابة، وأيضا يوسف بلعمري المنضم مؤخرا قادما من الرجاء المغربي.

وجاءت اختيارات توروب لمواجهة يانج أفريكانز التي يكشف عنها FilGoal.com كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – كوكا – محمد شكري - ياسر إبراهيم – أحمد رمضان – عمرو الجزار – ياسين مرعي - يوسف بلعمري

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية - إمام عاشور – محمد علي بن رمضان – زيزو

خط الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد - أشرف بنشرقي – تريزيجيه - مروان عثمان – محمد شريف.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط ويأتي يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

الأهلي مدرب الأهلي إمام عاشور
