الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات أهلي طرابلس لضم أقطاي عبد الله

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي حقيقة مفاوضات أهلي طرابلس الليبي للتعاقد مع أقطاي عبد الله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتولى حسام البدري تدريب أهلي طرابلس.

وقال الشريعي لـ FilGoal.com: "أهلي طرابلس الليبي لم يتفاوض معنا لضم أقطاي عبد الله ولم يستفسر عنه من الأساس".

ولعب أقطاي مع إنبي 23 مباراة خلال الموسم المنصرم وسجل 6 أهداف وصنع 3 آخرين.

وكان اللاعب البالغ من العمر 23 عاما قد تواجد في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العالم 2026، إلا أن حسام حسن مدرب الفراعنة قرر استبعاده في النهاية.

من هو أقطاي عبد الله؟

هداف طنطا بعدما تم تصعيده للفريق الأول خطفه إنبي.

المهاجم البالغ 22 عاما سجل لطنطا في دوري المحترفين 8 أهداف.

وكلف انضمامه للفريق البترولي 3.5 مليون جنيه، و20% من نسبة إعادة البيع.

سجل في أول ظهور له في كأس الرابطة والدوري المصري.

وفي الموسم الحالي في الدوري سجل 4 أهداف بقميص الفريق البترولي و2 في كأس عاصمة مصر.