مواعيد مباريات السبت 20 يونيو وفجر الأحد.. تونس ضد اليابان وكوت ديفوار وهولندا

تستكمل مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وتقام البطولة في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويظهر الفرنسي هيرفي رينار لأول مرة في قيادة منتخب تونس بعد إقالة صبري لموشي.

ومن المقرر أن يلعب منتخب هولندا ضد السويد في مواجهة أوروبية.

بينما يلعب منتخب ألمانيا ضد كوت ديفوار، والإكوادور أمام كوراساو.

كأس العالم

هولندا × السويد.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و3.

ألمانيا × كوت ديفوار.. تقام المباراة في تمام الساعة 11 مساء على قناة بي إن سبورتس ماكس 2 و4.

الإكوادور × كوراساو.. تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة صباحا من فجر الأحد.

تونس × اليابان.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة صباحا من فجر الأحد.