كأس العالم - مؤتمر أنشيلوتي: حدث ما توقعته.. ونيمار جاهز للمشاركة أمام اسكتلندا

السبت، 20 يونيو 2026 - 07:37

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - البرازيل

أعرب كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل عن رضاه عقب الفوز على هايتي بثلاثية في كأس العالم.

وفازت البرازيل على هايتي 3-0 ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة بكأس العالم. (طالع التفاصيل)

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "هذا ما كنت أتوقعه، أن يتحسن مستوى الفريق ويقل عدد الأخطاء ونصبح أكثر فاعلية هجوميا. قدمنا مباراة جيدة على المستوى الدفاعي، لكن بالطبع ما زال أمامنا الكثير لنتطور، وأعتقد أننا سنكون أفضل في المباراة المقبلة".

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وأضاف "علينا استغلال مرحلة المجموعات من أجل الوصول بأفضل جاهزية ممكنة إلى الأدوار الإقصائية".

وأوضح "سيخوض نيمار تدريبا فرديا مساء السبت، ثم سينضم إلى التدريبات الجماعية يوم الإثنين، وسيكون جاهزا للمشاركة في مباراة اسكتلندا".

وشدد "لا نفكر في الأدوار الإقصائية الآن، بل نفكر في تقديم مباراة جيدة أمام اسكتلندا، والفوز وإنهاء دور المجموعات في الصدارة إذا أمكن، لأن ذلك قد يكون مهما في المستقبل".

وتابع "اسكتلندا تمتلك قدرات فنية مميزة ويمكنها أن تسبب المشاكل لأي منافس، وقد أظهرت ذلك بالفعل أمام المغرب".

وأتم تصريحاته "جميع المباريات صعبة. ما نؤمن به هو أننا قادرون على المنافسة أمام جميع المنتخبات، سواء كانت هايتي أو فرنسا".

الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي حقق انتصاره الأول في كأس العالم، بعدما تعادل ضد المغرب في ظهوره الأول بالمونديال.

الفوز رفع رصيد البرازيل إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن المغرب.

فيما تأتي اسكتلندا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم هايتي بدون نقاط بعد هزيمتين.

نيمار أنشيلوتي البرازيل
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