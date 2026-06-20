حقق منتخب البرازيل انتصارا ثمينا على حساب هايتي في كأس العالم.

وفازت البرازيل على هايتي 3-0 ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة بكأس العالم.

سجل أهداف البرازيل: ماتياس كونيا (هدفين)، وفينيسيوس جونيور.

وللمرة الـ41 في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ينجح منتخب البرازيل في تسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر خلال مباراة واحدة بالمونديال، وهو الرقم الأعلى في تاريخ البطولة، متفوقًا بفارق خمس مباريات على منتخب ألمانيا صاحب المركز الثاني بـ36 مباراة.

الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي حقق انتصاره الأول في كأس العالم، بعدما تعادل ضد المغرب في ظهوره الأول بالمونديال.

الفوز رفع رصيد البرازيل إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن المغرب.

فيما تأتي اسكتلندا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم هايتي بدون نقاط بعد هزيمتين.

تقسيمة

المنتخب البرازيلي حقق فوزا على هايتي بثلاثية لكنه أهدر فرصة للفوز بنتيجة تاريخية في مباراة كانت أشبه بالتقسيمة.

وسجل منتخب البرازيل 3 أهداف، فيما حرمته راية التسلل من هدفين سجلهما رافينيا بالشوط الأول، واندريك بالشوط الثاني.

كونيا سجل للمرة الأولى في كأس العالم، وهو أول لاعب يسجل ثنائية للبرازيل في الشوط الأول من كأس العالم منذ نيمار في 2014.

فيما ساهم فينيسيوس في 5 أهداف خلال 6 مباريات خاضها مع منتخب البرازيل في كأس العالم، بعدما سجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين.















التشكيل

اعتمد كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيلي على ماتيوس كونيا في هجوم السيليساو أمام هايتي.

في المقابل قاد جان رينسر بيليجارد لاعب وسط ولفرهامبتون تشكيل هايتي الأساسي.

وصف المباراة

بدأ المنتخب البرازيلي المباراة بضغط هجومي مبكر على دفاع هايتي، مع محاولات مستمرة من فينيسيوس جونيور ورافينيا لاختراق الخطوط وخلق الخطورة منذ الدقائق الأولى.

وأهدر رافينيا فرصة التقدم بعد هدف أُلغي بداعي التسلل في الدقيقة 12، قبل أن يواصل المنتخب البرازيلي ضغطه عبر الكرات العرضية والتسديدات من خارج المنطقة.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 23 بعد متابعة من ماتيوس كونيا لكرة مرتدة داخل منطقة الجزاء وضعها بسهولة في الشباك.

وعاد ماتيوس كونيا ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 36، بعد تمريرة من لوكاس باكيتا وضعته في مواجهة المرمى ليسدد الكرة بنجاح في الزاوية العليا.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول إصابة رافينيا وخروجه اضطراريا ونزول ريان بدلا منه.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عاد فينيسيوس جونيور ليوقع على الهدف الثالث (45+3) بعد تمريرة من باكيتا، ليؤكد تفوق البرازيل الواضح مع نهاية الشوط الأول بثلاثية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول منتخب هايتي الدخول بقوة وتقليص الفارق، وكاد دومينيك سيمون أن يهز الشباك في الدقيقة 57 بعدما قابل كرة عرضية برأسية متقنة، لكن حارس البرازيل تألق وأبعدها بنجاح.

وأثارت الدقيقة 56 جدلًا تحكيميًا بعدما سقط أحد لاعبي هايتي داخل منطقة الجزاء إثر تدخل من أحد المدافعين البرازيليين، إلا أن الحكم أليخاندرو هيرنانديز أمر باستمرار اللعب ورفض احتساب ركلة جزاء.

وواصل منتخب هايتي محاولاته الهجومية، وكاد جان كيفين دوفيرن أن يقلص الفارق في الدقيقة 66 بعدما تابع كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء، لكنه سددها بعيدًا عن القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 65، أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه دوجلاس سانتوس بعد تدخله على أحد لاعبي هايتي، رغم اعتراض لاعب البرازيل بشدة على القرار.

وأجرى المدرب كارلو أنشيلوتي أولى تغييراته الهجومية في الدقيقة 64، بإشراك إندريك بدلًا من ماتيوس كونيا، صاحب الهدف الأول.

وحرم التسلل اندريك من التسجيل بعدما سدد في شباك هايتي بعد انفراد تام بالمرمى.

وتصدى أليسون لفرصة خطيرة من إيسيدور مهاجم هايتي، وحرمه من التسجيل في شباك البرازيل في اللحظات الأخيرة من المباراة.