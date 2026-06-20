كأس العالم - تطبيق القانون الجديد لأول مرة.. طرد ألميرون بسبب تغطية الفم أمام تركيا

السبت، 20 يونيو 2026 - 06:59

كتب : FilGoal

طرد ميجيل ألميرون - باراجواي - تركيا

أصبح ميجيل ألميرون لاعب باراجواي أول لاعب يتعرض للطرد في كأس العالم بسبب تغطية الفم خلال الحديث مع لاعب الخصم.

ويلتقي منتخبا تركيا وباراجواي في الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة من كأس العالم 2026.

وفي الدقيقة 45+2 نشبت مشادة بين لاعبي الفريقين، وخلالها تحدث ألميرون لاعب باراجواي مع ميريت مولدر لاعب تركيا وهو واضعا يده على فمه.

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وعاد السلفادوري إيفان بارتون إلى تقنية الفيديو وعقب عودته لأرض الملعب لم يتردد في إشهار البطاقة الحمراء تنفيذا للقرار الجديد.

وأعلن فيفا قبل انطلاق كأس العالم عدة تعديلات تحكيمية. (طالع التفاصيل)

ومن بين تلك التعديلات، منح فيفا الحق للحكم للسماح بطرد أي لاعب في أرض يغطي فمه بيده أو ذراعه أثناء الحديث مع لاعبي الفريق المنافس.

وجاء ذلك التعديل بعد أحداث مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد والتي اتهم فيها جانليوكا بريستياني لاعب بنفيكا بالعنصرية ضد فينيسوس جونيور.

وأصبح ألميرون لاعب باراجواي أول لاعب تطبق عليه الحالة التحكيمية الجديدة.

وبات ألميرون ثالث لاعب يتعرض للطرد في تاريخ باراجواي بكأس العالم بعد كارلوس باريديس وروبرتو أكونا وكلاهما في نسخة 2002.

يذكر أيضا أن ألميرون هو من طُبقت عليه قاعدة "تصحيح هوية اللاعب المعاقب" خلال لقاء أمريكا الأول والذي تحصل بسببه على بطاقة صفراء. (طالع التفاصيل)

باراجواي ميجيل ألميرون تركيا كأس العالم
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