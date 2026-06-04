7 تعديلات تحكيمية تظهر لأول مرة في كأس العالم 2026

تشهد نسخة 2026 من كأس العالم 7 تعديلات تحكيمية منتظرة لفرض مزيد من الانضباط وتقليص عدد الدقائق المهدرة.

فيفا ومجلس كرة القدم IFAB وضعا خطة بالفعل في الأشهر الماضية وأصدرا القرارات تباعا ليصبح الظهور الأول في كأس العالم 2026.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز التعديلات التحكيمية المنتظرة في كأس العالم 2026.

رميات التماس وركلات المرمى

بعد التغيير العام الماضي (2025) لمنع حراس المرمى من الاحتفاظ بالكرة، وافق المجلس الدولي على توسيع نطاق مبدأ العد التنازلي ليشمل رميات التماس وركلات المرمى.

إذا رأى الحكم أن رمية التماس أو ركلة المرمى تستغرق وقتا أطول من اللازم أو متأخرة عمدا، يتم بدء عد تنازلي مرئي لمدة 5 ثوان، وإذا لم يتم لعب الكرة تمنح رمية تماس للفريق المنافسة أو ركلة ركنية في حالة تأخر ركلة المرمى.

باختصار: إذا استغرق الحارس أكثر من 5 ثواني في إمساك الكرة تحتسب ركلة ركنية للخصم.

وإذا استغرق اللاعب أكثر من 5 ثواني في تنفيذ رمية تماس تحتسب للفريق الخصم.

التبديلات

يجب على اللاعبين المستبدلين مغادرة الملعب خلال 10 ثوان من ظهور الرقم على لوحة التبديلات، وإذا لم يغادر اللاعب في تلك الفترة لن يُسمح للاعب البديل بالدخول إلا بعد مرور دقيقة واحدة من استئناف اللعب.

وهو ما حدث بالفعل في ودية اليابان ضد أيسلندا قبل كأس العالم واستغله اليابانيون النقص العددي وسجلوا هدفا في تلك الدقيقة.

علاج اللاعب المصاب

اللاعب الذي يحتاج تقييم طبي داخل الملعب بداعي الإصابة أو تسببت إصابته في إيقاف اللعب، يُطلب منه مغادرة الملعب والبقاء خارجه لمدة دقيقة بعد استئناف اللعب.

الهدف من هذا التعديل هو الحد من تأخير اللعب الناتج عن الإصابات التكتيكية التي تتسبب في إضاعة الوقت.

تطوير بروتوكول حكم الفيديو المساعد VAR

وافق مجلس كرة القدم. على 3 تعديلات يسمح لحكم الفيديو المساعد التدخل

1 البطاقة الحمراء الناتجة عن بطاقة صفراء ثانية خاطئة بشكل واضح.

2 الخطأ في تحديد هوية اللاعب عندما يعاقب الحكم الفريق الخطأ على مخالفة ينتج عنها بطاقة حمراء.

3 الركلة الركنية المحتسبة بشكل خاطئ.

فترات راحة شرب المياه

أعلن فيفا خلال شهر مارس منح المنتخبات فترة استراحة شرب مياه قدرها 3 دقائق في منتصف كل شوط.

في الدقيقة 22 من الشوط الأول والدقيقة 67 من الشوط الثاني.

ويستهدف فيفا من هذا القرار الحفاظ على سلامة اللاعبين في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

فيفا أيضا قرر الاستفادة من الـ 3 دقائق وفتح الباب للقنوات التلفزيونية لبث الإعلانات خلال تلك المدة.

بطاقة حمراء لتغطية الفم

بعد أحداث مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد والتي اتهم فيها جانليوكا بريستياني لاعب بنفيكا بالعنصرية ضد فينيسوس جونيور.

منح فيفا الحق للحكم للسماح بطرد أي لاعب في أرض يغطي فمه بيده أو ذراعه أثناء الحديث مع لاعبي الفريق المنافس.

مغادرة أرض الملعب

بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا بين السنغال والمغرب والذي أثار الجدل بخروج لاعبي السنغال من أرض الملعب اعتراضا على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لأصحاب الأرض.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) في بيان له: "يجوز للحكم، وفقا لتقدير منظم البطولة، طرد أي لاعب يغادر الملعب احتجاجا على قرار الحكم بالبطاقة الحمراء. وينطبق هذا القانون الجديد أيضا على أي مسؤول في الفريق يحرض اللاعبين على مغادرة الملعب. ومن حيث المبدأ، يُعتبر الفريق الذي يتسبب في إلغاء المباراة خاسرا لها."