كأس العالم - ماذا قالت الصحف المغربية بعد الفوز على اسكتلندا

احتفت الصحف المغربية بفوز منتخب أسوط الأطلس على اسكتلندا في كأس العالم.

وخطف منتخب المغرب انتصارا هاما أمام اسكتلندا بهدف مقابل لا شيء في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وسجل هدف المغرب الوحيد: إسماعيل صيباري.

وأقيمت المباراة على ملعب بوستون في الولايات المتحدة الأمريكية.

صحيفة المنتخب المغربية

عنونت: "أسود الأطلس هزموا اسكتلندا وضمنوا التأهل للدور الثاني"

موقع هسبورت المغربي

عنون: "المنتخب المغربي يواصل عروضه القوية في "المونديال" بهزم اسكتلندا بهدف"

موقع لو سبورت 360

عنون: "أسود الأطلس يزأرون مجددًا.. بفوز ثمين على اسكتلندا يقرّب المغرب من التأهل"

موقع SPORT7

عنون: "المنتخب المغربي يطيح بإسكتلندا ويضع قدميه في الدور الثاني"

وحطم منتخب المغرب سلسلة من الأرقام القياسية بعد فوزه على اسكتلندا بهدف دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. (طالع التفاصيل)

وارتقى منتخب المغرب للمركز الأول برصيد 4 نقاط مؤقتا متفوقا على اسكتلندا صاحبة الـ 3 نقاط.

وتنتظر المجموعة نهاية مباراة البرازيل ضد هايتي لمعرفة الترتيب عقب نهاية الجولة الثانية.